خلاص مش هترمي تاني.. فكرة جهنمية لتنظيف الكوتشي الابيض من الأصفرار والشحوم هيرجع جديد تاني في 5 دقائق

يفضل الكثير من الشباب والفتيات ارتداء الكوتشي الأبيض بمظهره الأنيق ويتماشى مع معظم الملابس المختلفة في فصل الصيف وكذلك الشتاء وسهولة التنقل والمشي به في كافة الأنشطة اليومية وخاصة الجامعة والمدارس في فصل الصيف ولكن تواجه الكثير مشكلة طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض لسرعان ما يحل به من بقع فيلزم التنظيف اليومي أو الاسبوعي المستمر.

طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض بطريقة سريعة

يمكنك التخلص من جميع البقع أو الإصفرار على حذائك الابيض بطريقة تنظيف الكوتشى الأبيض التالية :

يمكنكم وضع الكوتشي الأبيض في غسالة الملابس على أقل درجة تنظيف مع مسحوق الغسيل المفضل لك ، ثم ضعيه ليجف في الهواء. أو عن طريق فرشاة الأسنان اخلطي مسحوق الصودا بقليل من منظف الأطباق السائل واستخدمي هذا المحلول لتنظيف حذائك الابيض ، وستري الفرق واضح جداً . كما يمكنك وضع القليل من معجون الأسنان الخاص بك على الحذاء الأبيض وتنظيفه جيداً باستخدام فرشاة الأسنان ثم امسحيه بقطنة مبللة بالقليل من الماء واتركيه ليجف في الهواء.

كما يمكنك القضاء تماماً على الاصفرار بحذائك الابيض والذي يسبب لك الإحراج أمام زملائك في المدرسة أو الجامعة عن طريق استخدام المحلول التالي :

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة كبيرة ماء.

ملعقة كبيرة ماء أكسجين.

قومي بخلط المكونات جيداً واستخدمي فرشاة أسنان قديمة لتنظيف الكوتشي الأبيض ، واتركيه ليجف في الهواء بعد تنظيفه جيداً وسيتغير لونه إلى الأبيض الجديد.

كيفية تنظيف الكوتشى الأبيض

للحصول على مظهر لائق ومناسب أمام زملائك في العمل أو الدراسة عليكي الاهتمام بنظافة حذائك وعليك معرفة طريقة تنظيف الكوتشى الابيض وكما بينا العديد من الطرق السهلة والتي لديها نتائج جيدة لدى الكثير من الأشخاص فيمكنكم تنظيف الكوتشى الابيض بطريقة سهلة ومكوناتها متوفرة في كل بيت وهي محلول “الخل والماء” فيمكنك اضافة نصف كوب من الماء وملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض أو خل التفاح و بفرشاة أسنان قديمة قومي بتنظيف الحذاء جيداً وتركه ليجف .

يمكنك اختيار الطريقة المناسبة لتنظيف حذائك الأبيض بكل سهولة لتحظي بمظهر رائع وخاصة مع بداية فصل الصيف.