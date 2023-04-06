الآن إجابة سؤال 14.. رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 مع مايا العبسي ورابط الأشتراك

مسابقة الطائر السعيد مع المذيعة مايا العبسي عبر قناة السعيدة اليمنية والتي تقدم البرنامج والمسابقة الشهيرة في شهر رمضان حيث ننشر رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 ويحظى البرنامج الذي يُذاع على قناة السعيدة اليمنية على نسب مشاهدة عالية وذلك مع اختلاف برامج المسابقات الكثيرة المنتشرة في شهر رمضان على كافة البرامج والقنوات العربية وتقدم البرنامج والمسابقة المذيعة الشهيرة “مايا العبسي” .

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023

عبر قناة السعيدة اليمنية يتم تقديم برنامج المسابقات الأشهر والانجح بشهر رمضان “مسابقة طائر السعيدة” ويبحث جميع المشاهدين عن رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 ويقدم البرنامج المذيعة “مايا العبسي”ويتم توزيع الجوائز على الفائزين عبر شاشة قناة السعيدة اليمنية مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت اليمن ويحظى البرنامج بمتابعة واهتمام الجمهور والمشاهدين في اليمن وكافة البلاد العربية هذا الموسم في شهر رمضان المبارك 2023.

كيفية الاشتراك بمسابقة طائر السعيدة 2023

يستطيع الجميع المشاركة بمسابقة الطائر السعيد عبر شاشة قناة السعيدة اليمنية وذلك عن طريق تنفيذ الخطوات التالية :

الدخول إلى رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023. تسجيل الدخول بكتابة الاسم بالكامل ورقم الهاتف المحمول. ثم كتابة اسم المنطقة التي تعيش فيها حالياً. ثم الضغط على زر الاشتراك في المسابقة. في وجود أسئلة جديدة يمكنك حلها مباشرة ثم ارسال الاجابات الصحيحة لفريق عمل برنامج طائر السعيدة وسيتم التعامل مع كافة الأسئلة المرسلة.

موعد مسابقة طائر السعيدة 2023

يتم بث مسابقة طائر السعيدة 2023 عبر قناة السعيدة اليمنية طوال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة :

10:00 مساءً بتوقيت اليمن كل يوم.

3:20 فجراً يتم إعادة حلقة البرنامج.

1:30 ظهراً يتم إعادة حلقة البرنامج كل يوم.

يمكنكم متابعة المسابقة في الأوقات المناسبة ليومكم ،حيث تعد مسابقة طائر السعيده هي المسابقة الأشهر بدولة اليمن وتحظى المسابقة بنسب مشاهدة عالية واستمتاع وترقب الجمهور وذلك مع اختلاف برامج المسابقات الكثيرة المنتشرة في شهر رمضان على كافة البرامج والقنوات العربية وتقدم البرنامج والمسابقة المذيعة الشهيرة “مايا العبسي” . ويتم توزيع جوائز قيمة على المشاركين تصل إلى 200 ألف ريال يمني كل يوم .