اسعار الحديد اليوم الخميس 6 ابريل 2023 بجميع المصانع المحلية

اسعار الحديد اليوم، تراجعت اسعار الحديد منذ امس الاربعاء الموافق 6 ابريل 2023 حيث كان قد فقد سعر طن الحديد الي 1000 جنية، وجاء سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد اليوم 32050 جنيهًا للطن ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي سعر طن الحديد واسعار الاسمنت ومواد البناء بالتفاصيل.

اسعار الحديد اليوم

جاء سعر الحديد اليوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023 حيث تراجع سعر طن الحديد ليسجل 37782 جنيهاً حيث كان سعرة في الايام السابقة مرتفع ليسجل 38296 جنيهاً واليوم كان قد تراجع حوالي 1000 جنية ووصل الي 40 ألف جنية في بعض المناطق ووصل سعر طن حديد عز اليوم 32050 جنيهاً للطن، ويصل للمستهلك في حدود من 38296 جنيهاً الي 40 جنية، وكان استقر سعر حديد عز مسجلا 32135 جنيها للطن، وسجل سعر طن السويس للصلب 32050 جنيها، واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 29500 جنيه، وسجل سعر طن حديد بشاي 29000 جنيه، واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32050 جنيها، واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 29500 جنيه، من جانب اخر سجل سعر حديد الجارحي 27000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

سجل سعر أسمنت المسلح اليوم الخميس الموافق 6 ابريل بسعر 2050 جنيهًا للطن، وجاء أسمنت النصر بسعر 1970 جنيهاً للطن، وكان قد سجل أسمنت المعلم بسعر 1920 جنيهاً للطن، واسمنت وادى النيل بسعر 1890 جنيهاً للطن، أسمنت المخصوص بسعر 1990 جنيهاً للطن، أسمنت سيناء 1890 جنيهاً للطن، بينما سجل أسمنت حلوان يأتي بسعر 1990 جنيهاً للطن، من جانب اخر جاء سعر أسمنت السويدي 2020 جنيهاً للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي، وأسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1870 جنيهاً للطن.