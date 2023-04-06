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HERE.. كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تتواصل عمليات البحث والاستعلام في مختلف المدن والمحافظات العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، حيث يترقب المواطنون بشغف الإعلان عن الكشوفات المتعلقة بهذه الوجبة. وفقاً لمصادر مطلعة من داخل وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، من المقرر الإعلان عن هذه الكشوفات في الساعات القليلة القادمة .
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023
- الدخول على رابط موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق.
- أو الدخول على رابط موقع منصة مظلتي الإلكترونية.
- ثم أكتب رقم البطاقة الذكية في الحقل الخاص بها.
- أضف الكود المرئي المكون من خمسة أرقام للتأكيد فقط.
- ثم نختار خانة تنزيل ملفات المشمولين بالوجبة التاسعة.
- البحث عن الاسم رباعي عن طريق كتابته في مربع البحث.
- التأكد من تاريخ الميلاد عند ظهور الاسم.
شروط القبول في الرعاية الاجتماعية
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم مسجلا في الشؤون الاجتماعية.
- يجب على المتقدم عدم امتلاك أي أصول عالية القيمة.
- إضافة جميع البيانات المطلوبة.
- رفع جميع المستندات المطلوبة.