عاجل وهام.. موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444-2023 مكرمة الضمان الاجتماعي في السعودية

ينتظر جميع مواطني المملكة العربية السعودية موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444-2023 وهي المكرمة المقدمة من سمو خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” وذلك لمساعدة المواطنين السعوديين في شراء السلع الضرورية الخاصة بشهر رمضان المبارك ، ومن الجدير بالذكر أن هذه المكرمة تشمل مبلغ مالي يصل إلى 3000 ريال سعودي ويجب أن يبلغ عدد أفراد الأسرة 4 أفراد فأكثر للحصول على مكرمة خادم الحرمين الشريفين ويحصل الفرد العائل للأسرة على 1000 ريال سعودي ويحصل كل فرد من الأسرة على 500 ريال سعودي.

المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444-2023

يقوم خادم الحرمين الشريفين بتوزيع المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444-2023 للأسر السعودية التي لديها الحق في الحصول على المكرمة ويحصل كل مواطن على المكرمة الملكية عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي السعودية وسيتم صرف المكرمة الملكية هذا العام لجميع الفقراء المقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك في إطار دعم الأسر في ظل الظروف التي تمر بها المملكة في الوقت الحالي وذلك بعد ليلة النصف من شهر رمضان المبارك.

شروط الحصول على المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444-2023

من شروط الحصول على المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444-2023 التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتضامن الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية التالي :

أن يكون الحاصل على المكرمة الملكية سعودي الجنسية . يجب أن يكون المتقدم مقيم مستقر في المملكة العربية السعودية. يجب أن لا يمتلك المتقدم أي أصول أو عقارات أو أرصد في البنوك. الالتزام بكافة الشروط التي تضعها وزارة التضامن الاجتماعي والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية. يجب أن يكون راتب المستفيد من المكرمة الملكية أقل من الحد الادنى. يجب على المتقدم التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي . لا يمكن لمن يزيد دخله عن 3000 ريال سعودي الحصول على المكرمة الملكية التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين كل عام.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المكرمة تشمل مبلغ مالي يصل إلى 3000 ريال سعودي ويجب أن يبلغ عدد أفراد الأسرة 4 أفراد فأكثر للحصول على مكرمة خادم الحرمين الشريفين ويحصل الفرد العائل للأسرة على 1000 ريال سعودي ويحصل كل فرد من الأسرة على 500 ريال سعودي.