تعرف علي قائمة الزيادة جديدة في أسعار السجائر والمعسل.. ارتفاع سعر LM الازرق و الاحمر

زيادة اسعار السجائر، ارتفعت اسعار السجائر منذ امس الاربعاء الموافق 5 ابريل 2023حيث كانت قد أعلنت الشركة المتعددة الجنسيات الامريكية عن ارتفاع اسعار السجائر للمدخنين المصريين ومن انواع هذة السجائر ال ام الزرقة والحمراء، وخلال السطور القادمة سنعرض لكم أسعار السجائر الجدديدة بعد الزيادة المعلنة.

زيادة اسعار السجائر

أرتفعت اسعار السجائر في مصر من 2 جنية الي 4 جنيهات وجاءت الاسعار الجديدة بعد الزيادة كالتالي:

جاء سعر سجائر إل إم ألازرق: 39 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

وتم تحديد سعر سجائر إل إم أحمر: 39 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

بينما أسعار سجائر ميريت بجميع أنوعها وصل إلى 59 جنيهًا.

وسجل سعر مارلبورو أحمر: 54 جنيهًا.

بينما سعر مارلبورو جولد: 54 جنيهًا.

وكان أسعار مارلبورو كرافت بجميع أنوعها: 44 جنيهًا.

سعر سجائر إل إم فراورد: 39 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

سعر سجائر إل إم سيلفر: 39 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

أسباب ارتفاع السجائر في مصر

يتسائل المواطنين علي اسباب ارتفاع اسعار السجائر في مصر، حيث اكد رئيس الشرقية للتدخين ان يكون السبب الرئيسي لارتفاع اسعار السجائر في مصر هو بسبب ارتفاع اسعار الدولار بعد اجتماع البنك المركزي المصري ورفع اسعار الفائجة الخميس الماضي الموافق 30 مارس 2023، بالاضافة الي ارتفاع تكاليف الانتاج في مصر، جدير بالذكر ان يكون بداية ارتفاع السجائر وتسعيرها بالاسعار الجديدة بداية من اليوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023، وليس يكون الارتفاع علي السجائر فقط بل جائت الاسعار الجديدة علي اسعار السجائر والسجار والمعسل ودخان البيبة والشعر، جدير بالذكر ان جاءت الزيادة تترواح بين 2 جنية حتي 4 جنيهات في العلبة التي تريد شرائها.