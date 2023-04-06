بالصور ..مواعيد امتحانات العملي للابتدائي والإعدادي الترم الثاني 2023

وجهت إدارات التربية والتعليم في جميع المحافظات جميع المدارس الخاضعة لإشرافها للإعلان عن جداول الاختبارات العملية المتقدمة للفصل الدراسي الثاني الحالي 2022/2023 ، والتي يبحث عنها جميع أولياء الأمور والطلاب حاليًا.

الامتحان العملي في العلوم والحاسوب

يُطلب من جميع الطلاب في الصف السادس من المدرسة الابتدائية والصف الأول والثاني من المدرسة الإعدادية إجراء اختبار علمي في موضوعات العلوم والكمبيوتر قبل نهاية امتحانات الفصل الدراسي ، ويعطي الطالب 1/5 في الاختبار العملي. الدرجة المادية ، يضاف درجته إلى درجة الاختبار الكتابي.

مواعيد الامتحان العملي للفصل الدراسي الابتدائي والمتوسط ​​والفصل الثاني 2023

وقد حررت جميع مديريات التربية والتعليم المدارس لتحديد مواعيد الامتحانات العملية التي ستقام من الأحد 9 أبريل إلى 30 من نفس الشهر.