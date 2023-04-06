دعاء فجر يوم 15 رمضان 1444.. ردد الان قبل رفع اذان الفجر للرزق وقضاء الحوائج

دعاء فجر يوم 15 رمضان، يعد اليوم الخميس الموافق 6 ابريل 2023 هو ليلة النصف من شهر رمضان 1444 هجرياً لذلك يزداد البحث من خلال محركات البحث الالكترونية عن افضل دعاء لليلة النصف من رمضان وذلك مع اقتراب رفع اذان فجر يوم الخامس عشر من شهر رمضان، حيث يحرص المسلمين علي كثرة الدعاء في هذة اللية خلال الشهر الكريم.

دعاء فجر يوم 15 رمضان

– ” اللّهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شر “.

– ” اللّهم اجعل لي في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي وفي بصري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن بين يدي نورًا، ومن خلفي نورًا، واجعل في نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا”.

– ” اللهم بارك لي في ديني وبارك لي في مالي وبارك لي في صحتي، ولا تقبضني إلا وأنت راضٍ عني يا أرحم الراحمين”.

– “اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر، اللهم صب لي الخير صبًا صبًا، وارزقني حلالًا طيبًا”.

” اللّهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك ” .

ليلة النصف من رمضان

يجب علي كل مسلم الاكثار من الدعاء وليس في ليلة النثف من شهر رمضان فقط بل خلال الشهر الكريم حيث تكون ابواب السماء مفتوحة خلال الشهر المبارك واستجابة الدعاء فيها لذلك يجب علي كل مسلم الاكثار من الدعاء والاستغار وقراءة القران الكريم واخراج الزكاة والمواظبة علي الصاة، وذلك للخروج من شهر رمضان مجبورين الخطار ومستجبين الدعاء.

موعد اذان الفجر في ليلة النصف من رمضان 1444 هـ

يرفع اذان فجر اليوم الخامس عشر من رمضان في تمام الساعة الرابعة و12 دقيقة صباحاً بتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويكون دعاء صلاة الفجر: