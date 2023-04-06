عاجل الضمان الاجتماعي اليوم.. اَمر ملكي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1444، كان ينتظر مواطننين المملكة العربية السعودية عن الموعد الرسمي لصرف مكرمة شهر رمضان التي تصدر بأمر ملكي خلال شهرر رمضان حيث من خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1444 هجرياً وذلك بعد صدورر الامر الملكي اليوم بايداع مكرمة الضمان الاجتماعي.

صرف مكرمة الضمان الاجتماعي 1444

كانت قد انتشرت شائعات كبيرة الفترة الماضية حول ان تم نزول المكرمة الملكية لشهر رمضان من يوم 2 ابريل 2023 ولكن كل هذة الاخبار شائعات ليس لديها صحة وغي مؤكدة، ولكن اليوم الخميس الموافق 6 بريل 2023 تم اصدار امر ملكي بصرف المكرمة الملكية وذلك وفقاً للتوجيهات الملكية بصرف المكرمة الملكية في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول علي مكرمة رمضان لمستفيدي الضمان

قامت المملكة العربية السعودية بوضع شروط صرف مكرمة رمضان لمستفدين الضمان الاجتماعي حيث لابد توافر هذة الشروط للحصول والاستفادة من المكرمة الملكية، وجاءت هذة الشروط كالتالي:

يجب ان يكون المستفيدي من مكرمة الضمان الاجتماعي حاصل علي جنسية المملكة العربية السعودية.

يجب ان يكون المستفدين من الضمان الاجتماعي علي حساب المواطن والدعم الحكومي وذلك من خلال رابط الضمان الاجتماعي.

يجب ان يكوم من المقمين في اراضي المملكة العربية السعودية.

يجب لا يزيد دخل المستفدي من المكرمة الملكية عن 3000 ريال سعودي.

معونة رمضان تشمل الأفراد المستقلين والشخص رب الأسرة والمطلقات والأرامل طبقاً للوثائق المقدمة.

جديرر بالذكر ان تكون قيمة المكرمة الملكية 1000 ريال للعائل السعودي، حيث يكون 500 ريال ولا يزيد مبلغ واستحقاق الاسرة من هذة المكرمة عن 3000 ريال سعودي.