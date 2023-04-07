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بدون تقطيع.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 لمتايعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120

قيامة عثمان الحلقة 120

عبدالله عربيمنذ 4 دقائق
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إن كنت من محبي مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان وأرسلان، فأنت بكل تأكيد تبحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023،  والتي قامت بتغير ترددها مؤخراً كي تضمن للمشاهد  صورة واضحة وجودة عالية عند مشاهدة المسلسلات المفضلة له، والتي تعرض بشكليومي عليها، كما أنها تخصص يوم لتلخيص جميع الحلقات.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023

يعد القمر الصناعي نايل سات هو الأفضل لتحميل قناة الفجر الجزائرية في شمال أفريقيا وذلك من خلال الترددات الآتية:

  • التردد: 12034
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3

عرب سات

  • التردد: 10865
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5

موعد عرض مسلسل عثمان على قناة الفجر

كما أنها تعرض مجموعة مختارة من المسلسلات التركية والعربية مما يجعل معدل البحث عليها مرتفعاً أكثر.

ويبحث الكثير من الناس عن قناة الفجر الجزائرية من أجل مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان، والذي يعرض عليها بموسمه الرابع، والذي يحاكي فترة الحروب التي خاضها السلطان العثماني عثمان بن ارطغل لتكوين جيش قوي لبناء دولة قوية.

تتميز قناة الفجر الجزائرية بعرضها أهم المسلسلات الدرامية العربية بكل أجزائها، كمسلسل باب الحارة السوري، والذي يروي فترة الاحتلال الفرنسي في حارة دمشق بسوريا.

مسلسلات قناة الفجر الجزائرية ومواعيد العرض

تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض مجموعة مختارة من المسلسلات الجزائرية،كما أنها تعرض مجموعة مختارة من المسلسلات التركية والعربية مما يجعل معدل البحث عليها مرتفعاً أكثر.

  • ومن أهم المسلسلات الملحمية التي تعرضها مسلسل العاصوف الذي يعرض بشكل دوري، وهو مسلسل جزائري يروي فترة الحروب التي عاشتها الجزائر.
  • كما أنها تعرض مسلسل السكران وهو مسلسل كوميدي يروي تفاصيل حياة الشباب في الجزائر.
  • ومن أبرز المسلسلات الدرامية التي تقوم بعرضها هو مسلسل الوحوش، والذي يستعرض قضايا الفساد في الجزائر.

برامج قناة الفجر الجزائرية

رغم ان قناة الفجر الجزائرية تمتاز بتخصيص يوم كامل لعرض ملخصات المسلسلات التركية المفضلة لدى الجمهور، لكن لا يتوقف الأمر على المسلسلات الدرامية، في قناة الفجر الجزائرية تقوم بعرض البرامج السياسة والاجتماعية والتي تتابع وترصد كل الأخبار المحلية والتطورات السياسة الخاصة بالجزائر على مدار الساعة.

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عبدالله عربيمنذ 4 دقائق
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