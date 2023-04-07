inscription education tn المنصة الإلكترونية لتسجيل الطلاب عن بُعد ترسيم سنة أولى ابتدائي 2023-2024

في المقال المتتالى توفر وزارة التربية والتعليم التونسية عن الموقع الالكتروني للتسجيل بة عبر الانترنت عن بعد بالمدارس الابتدائية ترسيم اولى ابتدائي 2023/2024 وتتاح لجميع الطلاب، حيث يسعي أولياء الأمور لترسيم سنة أولى ابتدائي والتقديم لابنائهم حيث يسارع الجميع في التقديم قبل أن يتم غلق باب التسجيل عبر الموقع الالكتروني، حيث يتوفر الان التسجيل بشكل رسمي عبر المنصة الإلكترونية للتقديم بالمدارس الابتدائية.

inscription education tn المنصة الإلكترونية لتسجيل الطلاب عن بُعد

ونكتب اليكم في السطور المتبقية أهم التفاصيل والمعلومات بشأن التقديم عبر المنصة الإلكترونية لتسجيل الطلاب عن بعد بالمدارس الابتدائية التونسية، حيث فتح الموقع الالكتروني من يوم 2 من شهر ابريل الجاري ويظل الموقع متاحا حتي اخر شهر مايو المقبل 2023.

المنصة الإلكترونية لتسجيل الطلاب عن بُعد

يتم تسجيل الدخول عبر الموقع من خلال الرابط.

بدء التسجيل عبر الموقع من يوم 2 من الشهر الجاري ويستمر التسجيل حتي نهاية شهر مايو.

سيكون توزيع الطلاب بحسب الموقع الجغرافي لنطاق المسكن التي يعيش بة أسرة الطالب المتقدمة.

الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لهم الحق في اختيار المدرسة التي يرغبون بها.

لا يتم تغير المكان الخاص بالتوزيع للطلاب سوي من لدية احتياجات خاصة سواء مرض أو إعاقة أو لصعوبة التنقل.

كيفيه التقديم على المنصة الإلكترونية لتسجيل الطلاب عن بُعد

ونكتب اليكم كيفية الدخول على منصة الموقع الالكتروني الرسمي للتسجيل عبر الدخول على منصة ترسيم اولى ابتدائي كما يأتي.

يمكن لولى أمر الطالب فتح حساب من خلال رابط المنصة الإلكترونية.

وايضا انشاء حساب للطفل للتقديم بالمدرسة الابتدائية.

بعد أن يتم التقديم وملئ البيانات المطلوبة يتم طباعة الاستمارة الالكترونية وذلك لتقديمها.

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