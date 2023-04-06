هام وعاجل.. رابط الاستعلام عن مكرمة الضمان الاجتماعي رمضان 1444-2023 نزول المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1444 الآن

أصبح الاستعلام عن مكرمة الضمان الاجتماعي رمضان 1444-2023، أكثر ما يشغل بال المواطنين، خاصة وأن المكرمة الملكية يتم منحها لجميع المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور في الساعات القليلة القادمة، كما تم إصدار أمر ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ذلك الأمر.

الاستعلام عن مكرمة الضمان الاجتماعي رمضان 1444-2023

أصبح من المقرر صرف المكرمة لجميع المواطنين بعد دقائق قليلة جدا من الآم، وقد اعتاد المشمولين بها من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي علي نزولها في الحسابات الرسمية الخاصة بهم؛ ويمكن الاستعلام عنها من خلال هذه الخطوات:

دخول موقع الضمان الاجتماعي الجديد.

النقر على أيقونة تسجيل جديد.

تعبئة البيانات التي تتمثل في الهوية والجوال وتاريخ ميلاد المتقدم بالهجري.

إنشاء كلمة المرور وتأكيدها بالخانة التالية.

إدخال كلمة التحقق.

النقر على “تسجيل”.

تعبئة رمز التحقق المرسل على الجوال.

نزول المكرمة الملكية

تم الإعلان عن نزول المكرمة الملكية أمس الأربعاء الموافق 5 / 4 / 2023، والذي يوافق 14 من شهر رمضان المبارك، وصدرت المكرمة الملكية لجميع المواطنين الفقراء المتواجدين في المملكة العربية السعودية.

وذكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منشور رسمي خاص به، أن المكرمة الملكية سيتم توزيعها في الفترة القادمة بأكثر من 3 مليارات ريال سعودي.

ويأتي ذلك من أجل مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي المؤهلون بالدفعة السادسة عشر الخاصة بشهر رمضان المبارك.

قيمة المكرمة الملكية

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن المكرمة الملكية هي ألف ريال سعودي لكل مواطن سعودي مستفيد من الدعم.

كما أنها عادة ما تؤخذ مع الضمان الاجتماعي المطور باعتبارها معونة رمضانية، كما أوضحت أن المعونة تشمل المستفيدين من الضمان الاجتماعي وهي مكرمة ملكية تقدم لمرة واحدة ضمن شهر رمضان المبارك.

ووفقًا للمرسوم الملكي فإنه في حالة ضخ خادم الحرمين ما يزيد عن 3 مليار ريال سعودي في يوم الخميس، سيتم الحصول على مكرمة رمضان.

كما يمكن الاستعلام عن المكرمة الملكية إلكترونيًا عبر منصة أبشر، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن الخدمة عبر بنك الراجحي لجميع العملاء، حيث يرسل بنك الراجحي رسالة نصية تُفيد بإيداع مكرمة رمضان الملكية قبل العيد في حسابك البنكي.