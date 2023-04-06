“الموارد البشرية” تنهي الجدال بشأن حقيقة صرف المكرمة الملكية مع حساب المواطن

يعد برنامج “حساب المواطن” مبادرة سعودية تأسست عام 2017 وتم إطلاقه لخدمة الأهداف والغايات وهو يعد من الخدمات التي تحرص الحكومة السعودية على تقديمها لمواطنيها، كل هذه الأهداف والغايات تصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطن، لذلك يقوم موقعنا بالاعلان عن جميع التفاصيل في السطور التالية لتحديد حقيقة صرف المكرمة الملكية مع حساب المواطن وما إذا كانت تشمل مستلمي حساب المواطن.

حقيقة صرف المكرمة الملكية مع حساب المواطن

تعتبر المكافأة الملكية أحد أنواع الدعم والمنح المقدمة وذلك وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وهي تُمنح فقط للأشخاص المؤهلين لنظام الضمان الاجتماعي الذي تم إنشاؤه.

ظهرت الإشاعة بأن مكافأة هذا العام ستوزع على المستفيدين من حساب المواطن غير صحيحة ولم يتم تحديد موعد لتوزيعها حتى الآن لأنه لم يصدر مرسوم ملكي بشأنها حتى الآن.

موعد صرف مكرمة رمضان لمستفيدي الضمان