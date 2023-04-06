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“الموارد البشرية” تنهي الجدال بشأن حقيقة صرف المكرمة الملكية مع حساب المواطن
يعد برنامج “حساب المواطن” مبادرة سعودية تأسست عام 2017 وتم إطلاقه لخدمة الأهداف والغايات وهو يعد من الخدمات التي تحرص الحكومة السعودية على تقديمها لمواطنيها، كل هذه الأهداف والغايات تصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطن، لذلك يقوم موقعنا بالاعلان عن جميع التفاصيل في السطور التالية لتحديد حقيقة صرف المكرمة الملكية مع حساب المواطن وما إذا كانت تشمل مستلمي حساب المواطن.
حقيقة صرف المكرمة الملكية مع حساب المواطن
- تعتبر المكافأة الملكية أحد أنواع الدعم والمنح المقدمة وذلك وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وهي تُمنح فقط للأشخاص المؤهلين لنظام الضمان الاجتماعي الذي تم إنشاؤه.
- ظهرت الإشاعة بأن مكافأة هذا العام ستوزع على المستفيدين من حساب المواطن غير صحيحة ولم يتم تحديد موعد لتوزيعها حتى الآن لأنه لم يصدر مرسوم ملكي بشأنها حتى الآن.
موعد صرف مكرمة رمضان لمستفيدي الضمان
- على الرغم من وجود العديد من الشائعات والمحادثات التي تشير إلى أنه سيتم دفع التبرع براتب أبريل إلا أنه لم يكن هناك إعلان ملكي رسمي يؤكد ذلك.
- على الرغم من توقع توزيع قيمة المساعدة نهاية الشهر التالي من شهر رمضان بمجرد إعلان الأوامر الملكية، حيث أشارت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية إلى أن المكافأة الملكية لا توزع إلا بمرسوم ملكي.
- سيتم دفع الضمان المطور في يوم الأحد الثاني من أبريل 2023 بدلاً من الأول من أبريل، والذي يصادف يوم السبت وهو عطلة قانونية لدى المواطنين في وظائف حكومية.