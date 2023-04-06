موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع المراحل التعليمية وفقاً للخريطة الزمنية للوزارة

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع المراحل التعليمية، يزداد البحث عن موعد امتحانات الفصل الدراسي من قبل الطلاب واولياء الامور في جميع المحافظات، حيث يختلف موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من محافظة لاخري بداية من المرحلة الابتدائية حتي المرحلة الثانوية والشهادة الاعدادية وامتحانات الدبلومات الفنية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع المراحل التعليمية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع طلاب المدراس المختلفة بداية من سنوات النقل في المراحل التعليمية بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي حيث كانت قد بدأت امتحانات الشهر لشهر مارس في معظم المدريات التعليم من يوم 2 ابريل الجاري وتستمر حتي 6 و7 ابريل الجاري، تبدا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 لجميع صفوف النقل والشهادة الاعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الترم الثاني الصف الرابع الابتدائي محافظة اسيوط

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

يوم السبت الموافق 6-5-2023 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الإثنين الموافق 8-5-2023 امتحان مادتي لغة إنجليزية وتربية دينية.

يوم الأربعاء الموافق 10-5-2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم السبت الموافق 13-5-2023 امتحان مادتي الرياضيات والمهارات المهنية.

يوم الاثنين الموافق 15-5-2023 امتحان مادة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدير بالذكر ان اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن لا نية لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني وان الامتحانات ستسير وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.