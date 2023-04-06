هام وعاجل.. متي موعد إجازة عيد الفطر 1444 لجميع الطلاب والموظفين في المملكة العربية السعودية

موعد اجازة عيد الفطر 2023 للطلاب بالمملكة قد أعلنت بشكل رسمي وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية عن الموعد الرسمي وإجازة عيد الفطر التي سوف يحصل عليها جميع الطلاب والطالبات بالمدارس، وقامت بتحديد الإجازات الرسمية التي سوف يحصل عليها الطلاب وموعد العودة إلى المدارس مرة أخرى بعد انتهاء العطلات الرسمية، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم موعد اجازة عيد الفطر 2023 للطلاب.

موعد اجازة عيد الفطر 2023 للطلاب

هيئة التعليم بالمملكة السعودية أعلنت عن التقويم الدراسي للعام 1444 وقامت بتحديد الإجازات الرسمية وأوقات الدراسة الخاصة بجميع الطلاب واجازة الأعياد وقامت بتحديد موعد إجازة عيد الفطر وتشمل المواعيد الآتية:

سوف تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم 13 من شهر أبريل 2023 والتاريخ الهجري 22/9/1444.

أما بداية الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بشكل رسمي سوف تبدأ يوم 26 أبريل 2023 والتاريخ الهجري 6/10/1444.

تبدأ إجازة نهاية أسبوع طويلة يوم 28 والتاسع والعشرين من شهر مايو 2023 والتاريخ الهجري اليوم 8-9/11/1444.

متى موعد إجازة عيد الفطر

سوف يحصل جميع الطلاب في جميع المدارس بالمملكة السعودية على الإجازة الرسمية في اليوم الثالث عشر من شهر نيسان، وذلك في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان 1444 أما بالنسبة للموعد الرسمي لأول أيام العيد الفطر المبارك سوف يتم الإعلان عنها رسمياً في نهاية شهر رمضان المبارك.

موعد عودة الطلاب بعد اجازة عيد الفطر

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية أن عودة الطلاب بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ في اليوم 26 من شهر نيسان والتاريخ الهجري 6 من شهر شوال 1444 وبعد ذلك يحصل جميع الطلاب على إجازة مطولة خاصة بالفصل الدراسي الثالث، وسوف تبدأ في اليوم الثامن والتاسع من شهر ذي القعدة.

موعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي

بعد انتهاء دوام يوم 22 من شهر يونيو الموافق 4 من ذي الحجة سوف تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي وبالتالي، عدد الإجازات أثناء العام الدراسي تصل إلى 56 يوماً والإجازات الخاصة بالعام الدراسي تصل إلى 10 إجازات، حيث توضح وزارة التعليم بالمملكة جميع مواعيد الاجازة حتي يتمكن جميع الطلاب من معرفة مواعيد الاجازات الرسمية الخاصة بهم.