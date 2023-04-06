مجموعة مسلسلات رمضان القصيرة
مجموعة مسلسلات رمضان القصيرة
أخبار الفن

تعرف على كافة مجموعة مسلسلات رمضان القصيرة التي سوف تنتهي أو تبدأ في منتصف رمضان

جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
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يضع موسم رمضان 2023 للدراما المصرية رهاناته على مجموعة مسلسلات رمضان القصيرة مكونة من 15 إلى 10 حلقات مثل “حرب” لأحمد السقا، و “جات سليمة” لدنيا سمير غانم، و “يوميات زوج” و “تحت الوصاية” لمنى زكي، ولأنها أسهل في الدعاية والإبداع والتكلفة فإنها تجذب النجوم بشكل متزايد.

مجموعة مسلسلات رمضان القصيرة

بدأت الدراما الرمضانية تغزو المسلسل المصغر المكون من 15 حلقة، حيث سيكون للمشاهدين موعد مع مسلسل مكون من 15 حلقة فقط بعد أن اعتادوا مشاهدة مسلسل من 30 حلقة يبدأ في اليوم الأول من الشهر الكريم وينتهي به، والآن إليكم مجموعة من هذه المسلسلات:

  • الإمام الشافعي
  • علاقات مشروعة
  • صراع الفصول
  • تحت الوصاية
  • بطن الحوت
  • مذكرات زوج
  • عودة البارون
  • الصفارة
  • تغيير جو
  • كامل العدد
  • الهرشة السابعة
  • رشيد

سباق الكوميديا

يمكنك أن تتعرف على كافة التفاصيل من هنا.

  • تحظى الكوميديا بمكانة خاصة في المسلسل الرمضاني لأن أحمد مكي يراهن باستمرار على برنامج “الكبير قوي” الذي فاز بجائزة “تريند” في مصر في رمضان الماضي، ويضم الجزء السابع من المسلسل العديد من المفاجآت في أحداثه، وذلك مع بطولة رحمة أحمد ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وإخراج أحمد الجندي.
  • ومن خلال المسلسل الكوميدي “1000 الحمد الله على السلامة” من إنتاج عمرو صلاح وبطولة أسماء سيف ومحمد ثروت وميان السيد وذلك المسلسل بطولة النجمة يسرا.
  • بعد غياب دام ثلاث سنوات تعود دنيا سمير غانم إلى طاقم العمل الفكاهي “جات سليمة” حيث ظهرت في 15 حلقة من المسلسل الكوميدي إلى جانب خالد الصاوي ومحمد سلام وهلا فاخر وسامي مغاوري.

جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
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