تعرف على كافة مجموعة مسلسلات رمضان القصيرة التي سوف تنتهي أو تبدأ في منتصف رمضان

يضع موسم رمضان 2023 للدراما المصرية رهاناته على مجموعة مسلسلات رمضان القصيرة مكونة من 15 إلى 10 حلقات مثل “حرب” لأحمد السقا، و “جات سليمة” لدنيا سمير غانم، و “يوميات زوج” و “تحت الوصاية” لمنى زكي، ولأنها أسهل في الدعاية والإبداع والتكلفة فإنها تجذب النجوم بشكل متزايد.

مجموعة مسلسلات رمضان القصيرة

بدأت الدراما الرمضانية تغزو المسلسل المصغر المكون من 15 حلقة، حيث سيكون للمشاهدين موعد مع مسلسل مكون من 15 حلقة فقط بعد أن اعتادوا مشاهدة مسلسل من 30 حلقة يبدأ في اليوم الأول من الشهر الكريم وينتهي به، والآن إليكم مجموعة من هذه المسلسلات:

الإمام الشافعي

علاقات مشروعة

صراع الفصول

تحت الوصاية

بطن الحوت

مذكرات زوج

عودة البارون

الصفارة

تغيير جو

كامل العدد

الهرشة السابعة

رشيد

سباق الكوميديا

يمكنك أن تتعرف على كافة التفاصيل من هنا.