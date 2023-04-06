ظهر الفنان الشهير رامز جلال في حلقة الخامسة عشر من برنامجه “رامز نيفر اند” بشكل مختلف وجديد كما هو الحال في كل حلقة من برنامج الموسم الجديد لشهر رمضان، وحقّق شعبية كبيرة بين المشاهدين خلال عرض أولى حلقاته في 23 مارس، يستضيف رامز جلال عددًا كبيرًا من نجوم الفن والرياضة والإعلاميين، سنقدم لكم ضحية رامز نيفر اند الحلقة 15 الخامسة عشر من هو ، تابعونا.

ضحية رامز نيفر اند الحلقة 15 الخامسة عشر من هو

يبحث الكثيرون من محبي وعشاق رامز نيفر اند عن عرض الحلقة الخامسة عشر من برنامج رامز جلال الجديد، والتي سوف تُعرض اليوم الخميس الموافق 6 أبريل عام 2023، ومن المتوقع أن يبدأ عرض البرنامج في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، يتم عرض البرنامج على قناة إم بي سي مصر في الساعة السابعة مساءً وهو يعرض مجانًا. هذه القناة تعتبر واحدة من أفضل القنوات التي تبث برامج رامز جلال كل عام.

برنامج رامز جلال يستحوذ على إعجاب عدد كبير جدا من المعجبين والمحبين في السعودية، يقوم البرنامج على فكرة ليست مقلب واحد فقط بل مقلبين، الأول هو “المطعم الطائر”، حيث يستضيف فريق البرنامج ضيفًا لافتتاح مطعم طائر، بمجرد صعوده إلى المطعم، تبدأ أحداث المقلب التي يخوضها رامز، تحتاج إلى إعادة صياغة فقرة لتزويدك بالمخرجات بشكل صحيح، من فضلك زودني بالفقرة.

تردد قناة mbc وتابع برنامج رامز نيفر لاند