تُعَدُّ قناة الكأس الرياضية واحدة من أهمِّ وأفضل القنوات المتواجِدَة على الساحة، إذ تَعْملُ على تقديم كمٍّ كبير جدًا من المباريات الهامَّة والقوية، كرةُ القدم تتمتَّع بشهرٍ واسِعٍ سواء في دولِ العالَمِ العربي أو غيرها من الدول المختلفة، نجحت قناة الكأس في إيصال أهم مباريات العالم بنجاح، حيث تُقدم المباريات الرياضية عبر هذه القناة غير المشفرة بجودة عالية وصوت نقي جدًا، مما يسهل متابعتها للمشاهدين، نقدم لكم تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass الجديد 2023 لمشاهدة مباراة السد القطري والدحيل في نهائي كأس قطر، وكافة التفاصيل، تابعونا.

قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass 2023

تعرض قناة الكأس القطرية المفتوحة مباريات كرة القدم باستمرار، وهي من أهم قنوات البث التلفزيوني والأفضل في نقل محتواها على مدار 24 ساعة دون توقف أو انقطاع في خدماتها، تنقل هذه القناة محتوياتها دون الحاجة إلى اشتراك شهري، وتبث العديد من البرامج الرياضية في أوقات فراغ المباريات، ومن بين التطورات الأخيرة التي أعلنت عنها هذه القناة، نشير إلى خططها لبث نهائي كأس قطر.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass الجديد 2023 لمشاهدة مباراة السد القطري والدحيل في نهائي كأس قطر

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass الجديد 2023 علي نايل سات

جودة القناة HD.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

التردد 11919.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass الجديد 2023 علي عرب سات

جودة القناة HD.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

التردد 12245.

طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال

قدمنا لكم تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass الجديد 2023 لمشاهدة مباراة السد القطري والدحيل في نهائي كأس قطر، نوضح لكم بالخطوات طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال كالتالي