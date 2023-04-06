دعاء ليلة القدر 1444 في شهر رمضان المبارك كامل ومكتوب وفضل الدعاء المستجاب في هذه الليلة
دعاء ليلة القدر 1444 في شهر رمضان
يترقب العديد من المسلمين في هذا الوقت موعد ليلة القدر لعام ١٤٤٤ هجرية / ٢٠٢٣ ميلادية خلال شهر رمضان المبارك، لأنها من أحسن الليالي للعبادات التي تحل على جميع المسلمين، فهذه الليلة من أفضل الليالي التي وهبها الله عز وجل لكافة المسلمين، وحيث نزل فيها القرآن الكريم ليخرج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهداية، فإن ليلة القدر هي من أفضل الليالي التي منح بها الله على جميع المسلمين، نقدم لكم اليوم دعاء ليلة القدر 1444 في شهر رمضان المبارك كامل ومكتوب وفضل الدعاء المستجاب في هذه الليلة، تابعونا.
دعاء ليلة القدر 1444 في شهر رمضان المبارك كامل ومكتوب وفضل الدعاء المستجاب في هذه الليلة
لم يتم الإعلان عن موعد الليلة القدر المحدد رسمياً، وذلك حتى يسعى المسلمون بجهدهم في العبادات والطاعات خلال شهر رمضان الكريم، ولكن إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم تشير إلى أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وأن من أفضل الأعمال المحببة في تلك الليلة هو دعاء الله عز وجل.
- اللهم أصلح لي شأني كله وأعصمني من كل عمل يغضبك.. وأصلح لي في آخرتي.. واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير.. واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
- اللهم اعتق رقابنا من النار.. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس.
- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
ادعيه ليلة القدر 1444 – 2023 مكتوبة ومستجابة
- إنها الليلة المباركة، وأفضل ليالي الدهر، وخير ساعات العمر قال الله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر).
- اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة_القدر العظيمة ان تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين.
- اجعل الليلة خالصة لله, أحسن فيها نيتك,واستثمر كل لحظة فيما يقربك إلى الله, نوّع عبادتك ولا تمل,ما بين صلاة وقراءة قرآن وذكر لله.
- اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم اعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم اعلم.
- اللهم إن كانت هذه ليلة_القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت ..