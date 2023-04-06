يترقب العديد من المسلمين في هذا الوقت موعد ليلة القدر لعام ١٤٤٤ هجرية / ٢٠٢٣ ميلادية خلال شهر رمضان المبارك، لأنها من أحسن الليالي للعبادات التي تحل على جميع المسلمين، فهذه الليلة من أفضل الليالي التي وهبها الله عز وجل لكافة المسلمين، وحيث نزل فيها القرآن الكريم ليخرج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهداية، فإن ليلة القدر هي من أفضل الليالي التي منح بها الله على جميع المسلمين، نقدم لكم اليوم دعاء ليلة القدر 1444 في شهر رمضان المبارك كامل ومكتوب وفضل الدعاء المستجاب في هذه الليلة، تابعونا.

دعاء ليلة القدر 1444 في شهر رمضان المبارك كامل ومكتوب وفضل الدعاء المستجاب في هذه الليلة

لم يتم الإعلان عن موعد الليلة القدر المحدد رسمياً، وذلك حتى يسعى المسلمون بجهدهم في العبادات والطاعات خلال شهر رمضان الكريم، ولكن إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم تشير إلى أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وأن من أفضل الأعمال المحببة في تلك الليلة هو دعاء الله عز وجل.

اللهم أصلح لي شأني كله وأعصمني من كل عمل يغضبك.. وأصلح لي في آخرتي.. واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير.. واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

اللهم اعتق رقابنا من النار.. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

ادعيه ليلة القدر 1444 – 2023 مكتوبة ومستجابة