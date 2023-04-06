تبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن طريقة الاستعلام عن التأمينات 1444-2023 برقم الهوية بالمملكة السعودية، بعد أن قدّم الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعية خدمة معرفة المستحقات عبر الإنترنت وأيضًا من خلال تطبيق تأمِيناتي، وذلك بهدف توفير جميع المعلومات بشكل سهل وسريع دون عُناء،

طريقة الاستعلام عن التأمينات 1444-2023 برقم الهوية بالمملكة السعودية

ابدأ بتسجيل الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريق صفحتها الرئيسية، ومن ثم حدد “التحقق السريع” وبعدها اختر “المستحقات التأمينية”.

يمكن الاطلاع على المستحقات التأمينية باتباع الإرشادات التالية في طريقتين.

يمكن القيام بالخطوة الأولى من خلال تحميل ملف يحتوي على جميع الأسماء التي لديها مستحقات في المؤسسة ولم يتم صرفها. البحث عن المعلومات يقوم على أساس طريقتين، الأولى باستخدام الاسم والرقم الوطني، ثم إدخال الرقم السري بعدها، سيتم إرسال رمز التحقق للاستفادة منه في تأكيد نتائج البحث، بعد الحصول على رمز التحقق، قم بالنقر فوق تأكيد للظهور بنتائج البحث المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن التأمينات من تطبيق تأميناتي

تطبيق تأميناتي يوفر لك سهولة الاطلاع على المستحقات الخاصة بك ويضم عدة خدمات مثل استعراض تفاصيل معلومات المعاش والمعالجين، إضافة شكوى جديدة وتتبعها، فضلاً عن حساب معاش التقاعد الشهري.

الاستعلام عن المستحقات التأمينية برقم الهوية

تم إطلاق برنامج تأمينات يتوافق مع التحول الرقمي الذي اتبعته المصالح الحكومية، حيث يُمكنك تحديد استحقاقات التأمين الخاصة بك عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة المؤسسات الحكومية وإضاعة وقت وجهد.

طريقة صرف التأمينات للنساء دفعة واحدة

يتضمن حصول السيدات على تأمينهن دفعة واحدة عددًا من الشروط، بدءًا من الإقرار بالتوقف عن العمل والوصول للستين سنة، وعدم مرور أكثر من سنة على توقفها على العمل مقدمةً جميع المستندات والبيانات المهمّة.