خراب بيوت مستعجل.. ارتفاع في أسعار الدواجن اليوم الخميس 2023/4/6 في جميع المحلات سعر كرتونة البيض اليون

شهدت أسعار الدواجن اليوم ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المصرية حيث سجل سعر الكيلو الواحد 96.64 جنيه حيث ارتفع سعر الكيلو بقيمة جنيه ونصف عن يوم أمس ، وذلك في ظل أزمة الدواجن التي تمر بها البلاد والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وهذا السعر وفقاً للتحديث الأخير عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء ، مع مراعاة اختلاف الأسعار في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية

بدأت أسعار الدواجن البيضاء الطازجة اليوم في الأسواق المصرية مسجلة سعر 78.59 جنيه ، بينما وصلت أسعار الدواجن البلدي إلى 113.91 جنيهاً للكيلو الواحد ، ووصل سعر كيلو الفراخ الأمهات إلى 55 جنيهاً للكيلو الواحد ، بينما وصل سعر كرتونة البيض إلى 94 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 68 جنيها إلى 69 جنيها.

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 86 جنيها إلى 87 جنيها.

بينما سعر كيلو الفراخ البلدي بين 99 جنيها و 100 جنيه.

وصل سعر كيلو الأمهات البيضاء بين 55 جنيها و 56 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر بين 96 – 98 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض 94 – 95 جنيها.

و وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 102 – 103 جنيهاً.

وذلك مع مراعاة إختلاف الأسعار على نطاق مختلف محافظات ومدن وقرى الجمهورية المختلفة.

اسعار البط اليوم في الأسواق المصرية

يتجه الكثير من المواطنين لشراء البط وخاصة خلال شهر رمضان المبارك لطهيه في العزائم المختلفة وهي من أشهر الأكلات المصرية التي تجتمع عليها جميع الأسر في شهر رمضان وإليكم أسعار البط اليوم في الأسواق المصرية والتي ارتفعت هي الأخرى مقارنة أسعار الدواجن اليوم.

وصل سعر كيلو البط المسكوفي إلى 74-75 جنيهاً.

وصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 99-100 جنيهاً.

وسجل سعر كيلو البط المولار 84-85 جنيهاً.

سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 17.25-18.50 جنيهاً

سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم بين 25.50 -26.75 جنيهاً

سعر كتكوت بط مولار عمر يوم بين 32.50 -32.75 جنيهاً.

ومن الجدير بالذكر أن هناك ارتفاع كبير ايضاً في أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين المصرية حيث ارتفع سعر الكيلو الواحد 20 جنيهاً ليصبح سعر كيلو الدواجن المجمدة 85 جنيهاً بدلا من 65 جنيهاً وسجل كل من أسعار الدواجن المجمدة المستوردة أو المحلية 85 جنيهاً.