تعد منصة “مظلتي” الوجبة التاسعة في العراق أحد أهم الموضوعات المطروحة على نطاق واسع بين المواطنين، إذ سيتم إصدار أسماء المقبولين في الوجبة التاسعة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل رسمي خلال ساعات قليلة، قامت وزارة العمل بتسهيل عملية الحصول على أسماء المقبولين، لتسهيل عملية الحصول عليها للموطنين وتوفير الوقت والجهد. سنوضح لك خطوات تحميل spa.gov.iq كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنصة مظلتي، وكافة التفاصيل، تابعونا.

تحميل spa.gov.iq كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنصة مظلتي

يتم التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية للحصول على قائمة المستفيدين من الوجبة التاسعة في العراق، والتي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجميع المواطنين المستوفين للشروط المطلوبة، واللذين تمكنوا من التسجيل قبل شهر تقريبًا، حيث فُتح باب التسجيل أمام المواطنين في منتصف الشهر الماضي، والآن يجري فرز البيانات المقدمة للإعلان عن أسماء المقبولين بسرعة.

شروط الحصول علي الوجبة التاسعة العراق

يجب أن يكون الشخص من الجنسية العراقية، ويتطلب ذلك أن يكون والده ووالدته عراقيّيْن. يجب أن يكون مكان إقامتك دائمًا في العراق دون التنقل لأي سبب. المتقدم لا يجب أن يكون دون سن 16 عامًا ولا يجب أن يتجاوز سن الستين عامًا. يجب أن يكون عمر الأنثى المتقدمة بين 15 و55 عاماً.



أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر منصة مظلتي

نقدم لكم الآن بعض الإجراءات السريعة التي يمكن أن تساعدك في التعرف على أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق عام 2023، من خلال منصة مظلتي، وهي كالآتي