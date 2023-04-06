أعلن الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي المطور عبر منصة تويتر اليوم عن موعد صرف مكافأة الملكية في الساعات القادمة وفقًا لقرار خادم الحرمين الشريفين، يستطيع المؤهلون والمستفيدين من مكافأة رمضان استخدام هذا الحساب للاستعلام عن صرف المكافأة الملكية لعام 2023 بعد إصدار الرابط، نقدم لكم اليوم رابط استعلام صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444، وكافة التفاصيل، تابعونا.

“الآن نزلت” رابط استعلام صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444

يُمكن الاطلاع على مكرمة الملكية المخصصة للأفراد الذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي عبر موقع الضمان الاجتماعي المطور بشكل رسمي، والذي يحتوي على خطوات تفصيلية من أجل ذلك على hrsd.gov.

يتوجب عليك في الخطوة الأولى الولوج إلى المنصة الرسمية لرابط التحقق من تحويل مكافأة الملكية 1444.

بالخطوة التالية، يرجى الدخول إلى الموقع باستخدام بيانات تسجيل الدخول لحسابك في نظام الضمان الاجتماعي المحسن. بعدها، انتقل إلى الخطوة التالية واضغط على الزر للاستفسار عن مكافأة رمضان. ستظهر لك خانة إدخال رقم السجل الخاصة بك. في الخطوة المقبلة، سيتم إرسال رمز التحقق من الموقع على هاتفك المسجَّل لديهم. اضغط على رمز الاستعلام لتظهر لك جميع معلومات حسابك.



موعد صرف المكرمة الملكية 1444

تزايدت نسبة البحث عن موعد صرف المكرمة الملكية 1444 خلال الساعات الأخيرة، وهذا بانتشار أخبار تفيد بإيداعها في حسابات الضمان الاجتماعي المطور في نصف شهر رمضان، صدرت قرارات من الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بصرف مكافأة رمضان في وقت قريب، يحق للأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي المحسَّن التحقق من الهبة الرمضانية لعام 1444 هـ في حساباتهم، وذلك ابتداءً من صباح يوم الخميس 6 أبريل عام 2023. وصدر توجيه من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف أكثر من 3 مليارات ريال سعودي كإعانة للأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

قيمة المكرمة الملكية 1444

يتم بدء توزيع المنحة الملكية صباح يوم الخميس الخامس عشر من شهر رمضان لعام 1444 هجري. وتقدَّر قيمة منحة رمضان لهذا العام بالتفصيل التالي

تحصل عائلة الأسرة على مبلغ ألف ريال سعودي كمكافأة من الملكية خلال شهر رمضان. يحصل كل فرد في العائلة على مبلغ 500 ريال سعودي. تشتمل مكافأة رمضان على أكثر من 3000 ريال سعودي للأسرة بأكملها غير مسموح بها.



متى تنزل المكرمة الملكية للضمان

يبدأ إيداع مكرمة الملكية 1444 في رمضان اليوم الخميس في حسابات المستفيدين من راتب الضمان المطور بشكل تدريجي. يُتاح لجميع المستفيدين استعلام الضمان المطور عبر وصلة استعلام صرف مكرمة الملكية 1444.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1444

توجد متطلبات معينة للحصول على مكرمة رمضان الملكية 1444، حيث يتمثل ذلك في