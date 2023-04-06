أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف المكافأة الملكية لشهر رمضان 1444 هـ، بالإضافة إلى معاش الضمان الاجتماعي للنظام القديم والمطور، ويتساءل الكثير من المواطنين الساعة كم موعد صرف مكرمة رمضان الملكية 1444- 2023، سوف نقدم لكم موعد الصرف وشروط الحصول على مكرمة رمضان قبل العيد، بالإضافة إلى خطوات للاستعلام عن المكرمة من الضمان الاجتماعي وبنك الراجحي، كما سنوضح أيضًا قيمة المكرمة والفئات التي تستفيد منها، وسنعلمك كيفية الحصول عليها. في الخاتمة، سنقدِّم لك رابط للاستعلام عن المكرمة الملكية. تابعونا!

موعد صرف مكرمة رمضان 1444

سيتم صرف مكرمة رمضان في الأسبوع الثالث من شهر رمضان، وذلك بقيمة ألف ريال سعودي لكل مواطن سعودي يستفيد من الدعم، حسب إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تحصل المعونة الرمضانية عادة بالاقتران مع الضمان الاجتماعي المطور، وهي عبارة عن مكتسب تقدَّم للمستفيدين من هذا الضمان. تضمن هذه المعونة مكرمة ملكية وتقدَّم مرَّة واحدة فقط خلال شهر رمضان المبارك.

الساعة كم موعد صرف مكرمة رمضان الملكية 1444- 2023

لمعرفة موعد صرف مكرمة رمضان بناءً على المرسوم الملكي الرسمي للملك سلمان، فإنه في حال تخطى صرف 3 مليارات ريال سعودي يوم الخميس، فسيتم صرف مكرمة رمضان، يمكن الاستعلام عن المكرمة الملكية بسهولة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، كما يتيح بنك الراجحي خدمة للاستفسار عنها لجميع العملاء، وبعد إيداع مكرمة رمضان الملكية في حساب البنك الشخصي، يُرسَل رسالة نصية من البنك تؤكد هذا التحويل قبل حلول عيد الفطر.

شروط الحصول على مكرمة رمضان قبل العيد

تتطلب حصول المكرمة الملكية قبل العيد الوفاء بمجموعة من الشروط، والتي تتمثل في

يجب أن يكون المستفيد من الإعانة قد سجل فيها سابقاً.

يشترط ألّا يتجاوز دخل المستفيد 3000 ريال سعودي في كل شهر.

يتوجب أيضاً على المستفيد أن لا يكون مالكاً لأي أملاك عقارية أو قطع أراضٍ تحمل اسمه في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المستفيد سعوديًا.

يجب أن يكون المرادف في اللغة العربية على النحو التالي: يجب أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن مكرمة رمضان من قبل الضمان الاجتماعي

تتمثل خطوات الاستفسار عن مكافأة رمضان قبل العيد من قبل الضمان الاجتماعي الموحد في الآتي

يتعين الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa. تسجيل الدخول باستخدام معلومات الضمان الاجتماعي. عند الضغط على قائمة الخدمات، ستظهر جميع المبالغ المستحقة في حساب دعم الضمان المطور للشخص المستفيد.

خطوات الاستعلام عن مكرمة رمضان في بنك الراجحي

تتضمن خطوات الاستفسار عن مكرمة رمضان في بنك الراجحي، التالي

الوصول إلى موقع الراجحي أو تطبيقه من خلال هاتفك النقال. تسجيل الدخول إلى حسابك في بنك الراجحي. النقر على الاستعلام عن الرصيد. سيظهر الرصيد وسيضاف له مكرمة رمضان.

متى تنزل مكرمة رمضان 1444-2023

متى يتم صرف مكافأة رمضان؟ عادةً ما يصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا سنويًا لصرف مكافأة الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك قبيل عيد الفطر، تتمثل المستحقين لجائزة رمضان في نفس المجموعة المستحقة للتقاعد الاجتماعي المطور التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، تختلف مواعيد صرف مكرمة رمضان سنويًا، وغالبًا ما تصرف في الأيام الثانية عشر وما بعدها من شهر رمضان. وفي الموسم الحالي، يتوقع صرف مكرمة رمضان في الأسبوع الثالث من شهر رمضان حسب التقويم الميلادي لعام 2023 الموافق للعام 1444 هجرية، وذلك قبيل حلول عيد الفطر.

قيمة مكرمة رمضان 1444

قيمة المنحة الرمضانية قبل عيد الفطر هي كما يلي

يتم تحويل مبلغ قدره ألف ريال سعودي إلى أسرة المستفيد من الضمان الاجتماعي المحسن.

يقومون بتبني دعوة رمضان المبارك وتفعيلها بإهداء كل فردٍ في الأسرة مبلغ مقداره 500 ريال سعودي.

ينبغي أن تظل قيمة مكافأة رمضان للعائلة الواحدة دون 3000 ريال سعودي.

الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية

ستستفيد الفئات التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من المكافأة الملكية.

المرأة التي لا عائل لها.

الموظفين المتقاعدين عن العمل.

كبار السّن والعجزة.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

ذوي الدخل المحدود.

الأيتام والأرامل والمطلقات.

خطوات الحصول على المكرمة الملكية

تقوم الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على المكرمة الملكية بالتالي

التحول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ثم النقر على تسجيل مستخدم جديد. ثم يتم إدخال المعلومات المطلوبة في الخانات الخاصة. يجب التحقق من جميع البيانات المدخلة. بعد قراءة جميع شروط وأحكام الموقع، يتم الضغط على زر الموافقة. بمجرد النقر على زر التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المحسن. بعد ذلك، يتم إدخال رمز التأكيد الذي يظهر أمام المتلقي على الشاشة. ثم يتم الانتقال إلى المراحل المتبقية على الموقع لإتمام التسجيل في برنامج المكرمة الملكية بنجاح.

رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية

يمكن الاطلاع على مكرمة رمضان من خلال الرابط الموجود على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، حيث سيجد المستفيد بياناته بعد تسجيل الدخول إلى حسابه في ضمان المطور. بالنقر على أيقونة “الخدمات”، ستظهر جميع المستحقات في دعم الضمان المطور.

في ختام مقالنا قدمنا لكم تفاصيل عن المكرمة الملكية والساعة كم موعد صرف مكرمة رمضان الملكية 1444- 2023، كما تمت مناقشة شروط المنحة والخطوات المطلوبة للحصول عليها، كما تم توضيح رابط الاستعلام عنها والفئات المستفيدة منها.