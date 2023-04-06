أكد برنامج حساب المواطن المتاح في المملكة العربية السعودية بأنه لا يوجد دعم محدد ثابت لجميع الأسر المستحقة للدعم، فالقيمة التي تحصل عليها الأسرة تخضع لعدة أولويات ومعايير محددة، تم نشر رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية لهدف مساعدة المستفيدين في تحديد قيمة الدعم المستحق لكل أسرة، وذلك بتطبيق المعايير التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أصدرت الحكومة برنامج حساب المواطن عام 2017 بهدف مساعدة المواطنين السعوديين على تحسين مستوى المعيشة وتقديم دعم شهري لهم في شكل معاش ثابت يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر، يعد هذا البرنامج جزءًا من الخطط الحكومية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة في السعودية، وتقديم المساعدة المناسبة للأسر المحتاجة لتحسين ظروف حياتهم، نقدم لكم رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية ca.gov.sa وقيمة مبلغ الدعم، وكافة التفاصيل، تابعونا.

حاسبة حساب المواطن

توفّر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خدمات مُتنوعة في برامج الدعم التي تقدّمها، حيث تشمل تلك الخدمات “الحاسبة التقديرية”. صُنِعَت هذه الحاسبة لجِلْبِ سهولةٍ ويُسَرٍ في حساب قيمة الدّعْم المستحق للأفراد المستفيدين، عن طَرِيق احتساب المُعَاش بِناءً على مُعايير مَخصصة للبرنامج، يُمكن بسهولة استخدام حاسبة حساب المواطن عبر زيارة الموقع الرسمي للبرنامج، واختيار الحاسبة التقديرية وإدخال المعلومات المطلوبة مثل الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، وعدد أفراد الأسرة، ثم يتم تقدير الدعم المستحق وعرضه على نحو تقريبي، وتعتبر حاسبة حساب المواطن أداة مفيدة للمستفيدين حيث تساعدهم على فهم معايير البرنامج وتحديد التقديرات المتوقعة للدعم الذي يستحقونه، مما يسهل لهم تخطيط ميزانية شهرية بشكل أفضل وتحسين جودة حياتهم.

ابدأ بالولوج إلى بوابة حساب المواطن أولاً.

اضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية من الصفحة الرئيسية.

سيتم انتقالك إلى صفحة الحاسبة.

سيُطلَب منك مُدخل البيانات إدخال التفاصيل التالية: “تحديد نوع المستفيد، عدد التابعين الأقل من 18 عامًا والأكبر من 18 عامًا، وإجمالي قيمة الدخل الشهري”.

سيُطلَب منك مُدخل البيانات إدخال التفاصيل التالية: “تحديد نوع المستفيد، عدد التابعين الأقل من 18 عامًا والأكبر من 18 عامًا، وإجمالي قيمة الدخل الشهري”. ثم انقر على أيقونة أحسب.

ستظهر لك على الفور قيمة الدعم المناسب للأسرة، وذلك وفقًا للمعلومات التي تم إدخالها.

رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية ca.gov.sa وقيمة مبلغ الدعم

تم إطلاق برنامج “حساب المواطن” في عام 2017 وتم إضافة الكثير من الأسر السعودية المستحقة للدعم إلى البرنامج، وهو يشكل مصدرًا هامًا لتوفير الدعم المالي للأسر المستحقة، يتم صرفه بشكل منتظم في اليوم العاشر من كل شهر، يتيح برنامج حساب المواطن حاسبة تقديرية لمساعدة المواطنين في حساب الدعم المستحق لهم بشكل دقيق. وذلك عبر الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بعدد أفراد الأسرة الذين أعمارهم فوق 18 سنة والدخل الشهري لصاحب الطلب، تقوم الحكومة بتقديم الدعم للمواطنين حسب استجابتهم، ويتم احتساب التقديرية لهذا الدعم من خلال حاسبة مفيدة تساعد المستخدمين على فهم معايير البرنامج وتحديد قيمة المساعدة المستحقة. يستفيد المواطنون من ذلك بتحسين مستوى معيشتهم، إضافةً إلى تخطيطهم لأفضلية أفضل في ميزانية شهرية.

رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية

ca.gov.sa.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من المعايير التي تحدد الأسر المستحقة للانضمام إلى برنامج حساب المواطن، و تشتمل هذه المعايير على