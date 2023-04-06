رابط إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023
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رابط إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023-1444 بالرقم القومي

رابط إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

elbadilmمنذ 15 دقيقة
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بعد فترة طويلة من الانتظار، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالكشف بشكل رسمي عن موعد إعلان نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية لـ موسم الحج 2023-1444، أعلن مصدر رسمي في الوزارة أن القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية ستُجرى اليوم، يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023، وسيشهد حضوراً لوزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، سيتم الإعلان رسمياً في وقت لاحق عن أسماء الفائزين بتأشيرات الحج لعام 2023. يتم اختيار الحجاج حسب أعداد المتقدمين في كل محافظة. وبالتالي، نقدم لكم رابط إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023-1444 بالرقم القومي، وخطوات استعلام نتيجة القرعة وأسماء الفائزين في الفقرات التالية.

نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

بعدما أعلنت وزارة التضامن المصرية عن افتتاح فترة التقدم لحج الجمعيات الأهلية في جميع محافظات مصر، وبمراعاة بعض الشروط المطلوبة، أصبح الجميع على أحر من الجمر للاطلاع على نتائج القرعة، حيث سيتم إجراء هذه القرعة بالطريقة الإلكترونية بهدف إضفاء صفاء وشفافية على هذه المسابقة، أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن استعلام النتيجة سيتم عبر موقع بوابة الحج المصرية الرسمي، لجعله أسهل لجميع المتقدمين البحث عن نتائجهم باستخدام رقم هوياتهم.

أصدرت وزارة التضامن إشعاراً يذكر الحجاج الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بأنهم مطالبون بسداد رسوم الرحلة عبر البنوك المعتمدة فقط، ويتوجب أن تحمل قسيمة الدفع اسم الحاج، يجب على الجميع تسليم القسيمة إلى المديرية المختصة في غضون 48 ساعة من الدفع، والحرص على إبقاء صورة مدققة ومختومة من طرف المديرية.

رابط إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023-1444 بالرقم القومي

يحق لجميع المهتمين بحج الجمعيات الأهلية التحقق من أسماء الفائزين، وذلك عبر اتباع الإرشادات التالية.

  • تسجيل الدخول عن طريق موقع بوابة الحج المصرية.
  • اختيار استعلام عن نتيجة القرعة.
  • كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.
  • إدخال رقم المصنع.
  • كتابة رمز التحقق الواضح أمامك في الصورة.
  • الضغط على بحث.

في ختام مقالنا قدمنا لكم رابط إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023-1444 بالرقم القومي، بعد إتمام الخطوات المسبقة سيتم عرض نتيجة الموافقة على قرعة حج الجمعيات الأهلية، وستحوي جميع معلومات الحاج، وذلك بمجرد تحميلها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

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elbadilmمنذ 15 دقيقة
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