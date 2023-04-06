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خبر بمليون جنية.. فكرة جهنمية لتقليل فاتورة الكهرباء جربها فورا وامنع عداد الكهرباء من سحب اموالك

تقليل فاتورة الكهرباء 

عبدالله عربيمنذ 7 دقائق
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يمكنك الآن معرفة طريقة تقليل فاتورة الكهرباء بكل سهولة من خلال هذا المقال الحصري في موقعنا المتميز، حيث يريد الكثير معرفة طريقة ترشيد الطاقة الكهربائية، خاصةً مع اقتراب فصل الصيف، لتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الإستهلاك واتباع بعض العادات غير الصحيحة، ونتيجة لذلك زيادة سعر الفاتورة الكهربائية ودفع الكثير من الاموال على الكهرباء لذلك يمكنك متابعة السطور المقبلة لمعرفة الطريقة.

تقليل فاتورة الكهرباء

من ناحية أخرى، فقد تساعد تقليل فاتورة الكهرباء  على توفير المال بخفض قيمة فواتير الكهرباء الشهرية التي يتم دفعها لذلك إذا كنت تستخدم الأجهزة الكهربائية فقد يتسبب في زيادة الإستهلاك اليومي وتسريبات الطاقة المُضرة، لذا فقد يمكن ترشيد استهلاك الكهرباء لتلك الأجهزة من خلال الحيل التالية.

  • أولاً الثلاجة والمبرد تعد من الأجهزة التي قد يجب تشغيلها باستمرار مما قد يتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء، لكن قد يمكن اتباع بعض الخطوات التي تساهم في تقليل هذا الاستهلاك، مثل تنظيفه تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء.
  • ثانياً تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي قد يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد إستهلاك الطاقة لإسترجاع درجة التبريد المطلوبة.
  • ثالثاً يجب إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل، ثم يجب تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة.
  • رابعاً يجب ضبط درجة حرارة كل من المبرد الثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

  • أولاً يجب تقليل عدد مرات التشغيل من خلال تقسيم دفعات الغسيل على الأسبوع.
  • ثانياً يجب تشغيل الغسالة بأقصى حمولة من الملابس لتجنب هدر الطاقة.
  • ثالثاً يجب استبدال المجفف بأشعة الشمس كمصدر طبيعي لتجفيف الملابس.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

لكي يمكنك تقليل فاتورة الكهرباء يجب معرفة كيفية ترشيد الكهرباء عن طريق السخان، يمكنك اتباع بعض هذه الإرشادات، حيث يجب تقليل درجة حرارة الماء المستخدمة عند الإستحمام، بينما يجب تشغيل صنبور الماء الساخن عند الحاجة فقط، بينما يجب أيضا إصلاح جميع أنابيب المياه المتعلقة بالسخان الكهربائي، ثم يجب استخدام السخان الشمسي بدلاً من السخان الكهربائي ترشيد استخدام الكهرباء.

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عبدالله عربيمنذ 7 دقائق
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