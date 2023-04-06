موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 الموسم الرابع، يزداد البحث عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 الموسم الرابع حيث يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من اشهر المسلسلات التركية خلال الفترة الحالية حيث تدور احداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونشأتها، ومن خلال موقعكم البديل سنرصد لكم خلال السطور القادمة موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة لمسلسل.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 الموسم الرابع

يعرض مسلسل قيامة عثمان كل يوم اربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة اي ار تي في التركية، وتنقل عبر قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس في تمام الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 الموسم الرابع

تنقل الحلقة 120 من مسلسل قيامة عثمان عبر الكثير من القنوات، وجاءت قائمة القنوات الناقلة كالتالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان:

التردد: 11034/ 10865.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة اي ار تي في التركية لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان:

تردد القناة هو 12034

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة هي SD.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم الرابع

تتدور احداث مسلسل المؤسس عثمان حول انشاء الدولة العثمانية حيث يعتبر من افضل المسلسلات التاريخية وذلك يكون له قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث انشأت الدولة العثمانية عل يد المؤسس عثمان بن أرطغرل التركماني من عشيرة قبيلة الكايي احدي بطون قبائل الاوغة و المتفرعة والكثيرة، استطاع السلطان العثماني في انشاء مدينة جديدة تكون قاعدة ورأس الدولة، وهذه المدينة تكون معروفة باسم سوغوت أضحت من أهم المدن المزدهرة في تلك المنطقة، وبهذا تكون عاصمة الدولة العثمانية الجديدة من أفضل وأقوى المدن في تلك الفترة، وبالتأكيد سوف يسعى السلطان العثماني في تجديد الدولة وتطويرها حتى تكون من اصبحت افضل العواصم بالمنطقة.