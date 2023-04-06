انتهي الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، ومن المفترض أن يبدأ منتصف هذا الشهر وبالتالي، يبقى ما يقرب من 15 يومًا لعيد الفطر، نقدم لكم موعد إجازة عيد الفطر للمدارس 2023-1444 في المملكة السعودية، ووفقاً لما صرحت به “وزارة التعليم” في المملكة العربية السعودية بشأن ساعات دوام المدارس خلال شهر رمضان.. نستعرض لكم المزيد من التفاصيل في الجمل التالية.

موعد إجازة عيد الفطر للمدارس 2023-1444 في المملكة السعودية

تم الإعلان من قِبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن التقويم الدراسي للسنة 1444-2023. وتضمَّن هذا التقويم جميع المواعيد للسنة الدراسية، بِمَا في ذلك أوقات الدراسة الرسمية، تتضمن فترات الاستراحة، والإجازات الطويلة، بما في ذلك إجازات الأعياد، مع التأكيد على أن إجازة عيد الفطر لعام 2023 هي أولى إجازات الترم الدراسي الثالث في المدارس السعودية.

متى إجازة عيد الفطر ٢٠٢٣؟

عند الاطلاع على جدول المناهج الدراسية، نلاحظ أن إجازة عيد الفطر للمدارس في عام 2023 ستبدأ بعد انتهاء دوام يوم الخميس الموافق للثالث عشر من شهر أبريل / نيسان لعام 2023 ميلادية، وفي تاريخ الثاني والعشرين من رمضان لعام 1444 هجرية. إذا كان هناك سؤال حول المدة التي تبقى حتى إجازة رمضان، فإنه يستلزم إجابة مفصلة، باقٍ 7 أيام فقط على المدارس للعام الدراسي 1444 هـ بعد نشر هذا التقرير.

متى العودة بعد عيد الفطر للطلاب 1444؟

وأشارت “وزارة التعليم” في المملكة العربية السعودية إلى أن الدراسة ستستأنف بعد عطلة عيد الفطر في الأربعاء الموافق لـ 26 أبريل 2023 ميلادية، والموافق لـ 6 شوال1444 هجرية، سيتم منح الطلاب والطالبات أول إجازة لمدة أسبوع في الفصل الدراسي الثالث، وستكون في يومي الأحد والاثنين الموافق لـ “8-9 ذو القعدة 1444 هـ” أو “28-29 مايو 2023 م”.

موعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1444-2023

في نهاية يوم الخميس الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو لعام 2023، والموافق للرابع من شهر ذو الحجة لعام 1444، ستبدأ إجازة نهاية العام الدراسي 2023-1444. وبالتالي، ستكون تفاصيل التقويم كالتالي