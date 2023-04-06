ما هي شروط التسجيل في مسابقة طائر السعيدة ؟

من أشهر المسابقات خلال شهر رمضان مسابقة الطائر السعيد 2023 والتي تعتبر من المسابقات الدينية والتعليمية، ابتكرته الصحافية “مايا العبسي” من خلال تجوالها في العديد من شوارع اليمن وطرح الأسئلة على الناس بشكل عشوائي، عندما يتم الحصول على الإجابة الصحيحة على السؤال يتم الحصول على جائزة قيمة، لذلك الآن سوف نتعرف على شروط التسجيل في مسابقة طائر السعيدة.

شروط التسجيل في مسابقة طائر السعيدة

أظهر ملايين المشاهدين حول العالم وفي الوطن العربي إعجابهم بالمسابقة التي استطاعت أن تحقق نجاحًا ملحوظًا، وأثناء البطولة يبث برنامج طائر السعيدة جولة في شوارع اليمن مع المذيعة “مايا العبسي”، حيث يجب منح جائزة مالية كبيرة للسؤال الذي تم طرحه بشكل صحيح.

تقدم قناة الصاعدة اليمنية رابطًا للدخول في مسابقة طائر السعيدة، مما يتيح لكثير من المواطنين الذين يستمتعون بالرد على الألغاز وحل المشكلات من خلال الدخول في المنافسة والان اليكم الشروط:

للاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 انقر فوق هذا الرابط وقم بتسجيل الدخول “من هنا“.

اكتب اسم مكانك في المربع الموجود في الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك قم بتضمين رقم هاتف المتسابق وكامل المعلومات الشخصية.

اسم المدينة التي تقيم فيها حاليا.

حدد “اشتراك” من القائمة.

موعد مسابقة طائر السعيدة 2023

وبالنظر إلى أن البرنامج يُعرض على قناة الصعدة اليمنية يوميًا في تمام الساعة 10:00 مساءً ثم مرة أخرى في الساعة 3:20 صباحًا في اليوم التالي للعرض، فقد يهتم الكثير من المشاهدين بموعد مشاهدة العرض الجاي هذه السنة 2023 بتوقيت اليمن الساعة 1:30.