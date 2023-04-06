تعرف على موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية عن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات ومن خلال موقعنا هذا يمكن تحديد موعد صرف العلاوات الخمس بالإضافة إلى موعد صرف المعاشات في أبريل 2023.

موعد صرف العلاوات الخمسة

تبدأ مواعيد توزيع العلاوات الخمسة لهذا العام في الأول من أبريل وتستمر حتى الخميس 6 أبريل.

لتجنب طوابير طويلة في أجهزة الصراف الآلي سيتم ترتيب تواريخ صرف المكافآت على مدى خمسة أيام.

قيمة معاشات إبريل بعد الزيادة الجديدة

المعاشات القديمة تساوي أقل من المعاشات الممنوحة في أبريل بعد الارتفاع، بعد الزيادة قد تصل قيمة المعاشات إلى:

وبعد الزيادة يحصل المواطن الذي يتقاضى حاليًا 1300 جنيه شهريًا على 1495 جنيهًا كمعاش ليلة أبريل.

معاش المواطن الذي يتقاضى حالياً 2300 جنيه سيرتفع إلى 2645 جنيهاً في أبريل.

وبعد الارتفاع في أبريل سيحصل المتقاعد الذي يكسب حاليًا 3500 جنيه على 4025 جنيهًا.

وبعد الارتفاع إلى 4945 جنيهًا سيبدأ المتقاعد الذي يتقاضى حاليًا 4300 جنيه في استلامها في أبريل.

المقيم الذي يتقاضى حاليا 5300 جنيه معاش شهر أبريل سيحصل الآن على 6095 جنيه نتيجة الزيادة.

وبعد الزيادة إلى 7475 جنيهًا يستلمها الفرد الذي يستلم 6500 جنيه في أبريل المقبل.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة