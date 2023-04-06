يفصلنا بضعة أيام فقط عن موعد حلول شهر رمضان للعام 1444، وذلك لأن منتصف شهر الخيرات قد انقضى. وهو الشهر الذي يُعتبر مليئا بالبركات والمحبة، كما أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة سوف تبدأ قريبًا لذا، بعد فترة قصيرة، سوف يحتفل المسلمون في جميع دول العالم بـ “عيد الفطر”، نوضح لكم بالتفاصيل كم باقي على عيد الفطر 2023 في المملكة؟ وموعد إجازة رمضان 1444 للقطاع الحكومي والخاص والطلاب، تابعونا.

كم باقي على عيد الفطر 2023 في المملكة؟ وموعد إجازة رمضان 1444 للقطاع الحكومي والخاص والطلاب

عند الاطلاع على تقويم رمضان 1444، نتفرج أننا سوف نحتفل بعيد الفطر في “الحادي والعشرين” من شهر نيسان/أبريل 2023 م، وسوف يكون هذا الموعد يوم “الجمعة” ويتزامن مع “الأول” من شهر شوال 1444 هـ، وفيما يتعلق بسؤال “متى يأتي عيد الفطر لعام ٢٠٢٣ في المملكة العربية السعودية” فإنه سيصل خلال ١٤ يومًا من تاريخ نشر هذا التقرير.

موعد إجازة رمضان 1444 للطلاب في السعودية

أعلنت “وزارة التعليم” في المملكة العربية السعودية عند إصدار تقويم العام الدراسي 2023 بأن زمن إجازة رمضان 1444 للمدارس سيكون في نهاية دوام يوم الخميس، وذلك في تاريخ “الثالث عشر” من شهر نيسان / أبريل 2023 المُوافق ل “الثاني والعشرين” من شهر رمضان 1444 هـ، هذه هي العطلة التي تستمر لمدة 13 يومًا لطلاب رمضان، وسنعود بعد إجازة عيد الفطر، بدءً من يوم الأربعاء 26 نيسان / أبريل 2023 مـ المُوافق 6 شوال 1444 هـ.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 1444

مع انطلاق الأيام العشرة الأوائل من شهر رمضان المبارك، طُرح عدة تساؤلات بشأن أوقات الإجازات، وأهمّها “متى تبدأ إجازة عيد الفطر 1444 للموظفين؟”، تم تحديد موعد الإجازة من قبل “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” في المملكة العربية السعودية، وسيكون بدءًا من يوم 25 رمضان 1444 هـ المُوافق 16 نيسان / أبريل 2023 مـ، وستنتهي يوم 5 شوال 1444 هـ المُوافق 25 نيسان / أبريل 2023 مـ.

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2023

يُشار بأن إجازة عيد الفطر 1444 للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ستبدأ يوم 29 رمضان 1444 هـ، أُشير إلى أنّ الإجازة ستستمر ثلاثة أيام، ثُم يُستأنف العمل في القطاع الخاص بعد انتهاء إجازة عيد رمضان 1444.