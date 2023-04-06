تعتبر مسابقة الحلم التي تبثها شركة قنوات MBC السعودية من بين أشهر وأضخم المسابقات في تاريخ الوطن العربي، حيث يتمنى كل عاشق لهذه القنوات المشاركة في هذه المسابقة والفوز بجوائز كبيرة ورائعة، تقدم المسابقة كل ما يرغب به المشاركون، حيث تتولى برنامج أحلام الذي يقدمه الصحفي الشهير “مصطفى الأغا” تقديم جوائز مالية ومادية ضخمة خلال شهر رمضان كواحد من أشهر البرامج، وتتضمن هدية المسابقة بيت الأحلام، سيارة الأحلام، أو 5000 دولار نقدي في كل أسبوع، تأتي هذه المكافآت بهدف إسعاد وإرضاء المشاركين، نقدم لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 للفوز بمليون دولار من كل الدول، و طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 للفوز بمليون دولار من كل الدول، وكافة التفاصيل، تابعونا.

مسابقة الحلم 2023

ستكون هناك برنامج كبير يتضمن مفاجأة خلال شهر رمضان من قناة MBC التي تحقق أحلام العديد من العرب من خلال مسابقة الحلم، وتم إعلان ذلك من قبل إدارة البرنامج في أبريل لهذا العام، يتم إرسال الرسائل النصية التي تضم عبارة “Dream” في اللغة الإنجليزية أو “حلم” في العربية إلى رقم خاص بكل دولة.

بإمكانك أيضًا تحميل تطبيق Dream لتأهل إلى المشاركة في مسابقة أسبوعية باجاثا قدرها 5000 دولار وحيد الفائز كل أسبوع، وللدخول في السحب، يجب عليك تقديم إجابة صحيحة واحدة فقط عن طريق التطبيق.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 للفوز بمليون دولار من كل الدول

للاشتراك في المسابقة، عليك أن ترسل كلمة “حلم” إلى الأرقام المخصصة لدولتك، وسنخبركم بالأرقام بالتفصيل كما يلي

يمكن للأفراد المقيمين في مصر الاشتراك في الخدمة عن طريق إرسال رسالة قصيرة إلى الأرقام التالية: 95450 على شبكة اتصالات، 95450 على شبكة فودافون، و 95450 على شبكة أورانج.

يتم بدء التسجيل في Dream “ الكويت” من خلال استخدام الأرقام التالية: شبكة زين 96922، فيفا 50640، و جي إس إم 4141.

يتم الاشتراك في خدمة الحلم المتوفرة في المملكة العربية السعودية، عبر استخدام أرقام محددة وهي: 755505 من شبكة زين، و 650444 من موبايل، و 313131 من ليبار.

يمكن للأشخاص المتواجدين في الإمارات العربية المتحدة المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق اتصالهم بالأرقام التالية: 6070 من شبكة الاتصالات، أو 3636 من دو.

يتم المشاركة في مسابقة الحلم التي تُقام في “العراق” من خلال الأرقام التالية: 2266 من شبكة الجيل الثالث الآسيوية، و 2180 من شبكة كورك، و 2833 120 من شركة زين.

تتضمن مشاركة دولة البحرين في اليانصيب المعروف بـ “الحلم” رقم 94000 من شبكة بتلكو ورقم 98885 من شبكة فيفا.

يمكن المشاركة في برنامج الحلم من “المغرب” عن طريق استخدام الأرقام التالية: 9669 لشركة نوي، و9669 لشركة أورانج.

جوائز مسابقة الحلم 2023 في شهر رمضان

يعرض مسابقة الحلم تشكيلة واسعة من الجوائز أسبوعية، حيث يتم سحبها في الخميس الموافق للشهر. وتشمل هذه الجوائز مجموعة غنية من الأسرار المخفية، بحيث يكتشف كل فائز بها ثروات الغنى والمال.