الآن.. “إجابة السؤال 15” رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 مع مايا العبسي عبر قناة السعيدة

تُعد مسابقة طائر السعيدة من أهم المسابقات التي يتم تقديمها في اليمن، وقد زادت شهرتها خلال الفترة الماضية بسبب الجوائز المادية القيمة التي تقدمها إدارة المسابقة للفائزين بها. من خلال موقعنا؛ نقدم لكم رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة، والخطوات الواجب إتباعها للتسجيل في المسابقة حتى تكون ضمن قائمة الفائزين في هذا الموسم.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يبحث آلاف المواطنين في اليمن عن رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة المشاركة، والإجابة على سؤال المسابقة لينضموا إلى الفائزين. يمكن الآن المشاركة في تلك المسابقة من خلال الدّخول على رابط موقع طائر السعيدة، والإجابة على السؤال الموجود لكي تشارك بالفعل في المسابقة.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023

يمكن الآن الانضمام إلى قائمة المتسابقين في مسابقة طائر السعيدة حتى تحاول الإجابة على الأسئلة المطروحة على الموقع الرسمي للمسابقة للحصول على الجائزة المالية التي يتم تقديمها طوال شهر رمضان. يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات؛ وهي كالآتي:

القّيام بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لمسابقة طائر السعيدة من هنا.

تظهر امامك الصفحة الرئيسية للموقع التي تتضمن سؤال المسابقة.

يجب عليك تقديم الإجابة الصحيحة على السؤال المطروح.

القّيام بتسجيل البيانات المطلوبة للمستخدم، والتي تتمثل في الاسم الرباعي، ورقم الجوال.

يجب عليك اختيار المحافظة التابع لها.

القّيام بقراءة جميع الارشادات والأحكام الخاصة بالمسابقة جيدًا، ثم النّقر على موافقة.

الضّغط على كلمة تأكيد.

الانتظار حتى يتم مراجعة البيانات والإجابة المقدمة من خلال الجهات المسؤولة عن المسابقة ليتم ارسال الرد على إجابتك.

مسابقة طائر السعيدة

مسابقة طائر السعيدة هي إحدى المسابقات اليمنية التي يتم تقديمها من قِبل الإعلامية مايا العبسي في شهر رمضان المبارك، ويتم عرض تلك المسابقة على شاشة التلفاز على قناة السعيدة اليمنية. تعتمد تلك المسابقة على طرح مجموعة من الأسئلة على المشاركين في مختلف المجالات سواء أسئلة دينية أو فنية أو ثقافية أو تاريخية أو غيرها، ويجب على المشاركين تقديم إجابة صحيحة حتى يتمكنوا من الحصول على الجوائز المالية.