المنحة القطرية 100 دولار لشهر ابريل برقم الهوية عبر الرابط الرسمي

المنحة القطرية 100 دولار، أقترب موعد صرف المنحة القطررية في الارضاي الفسلطينية، لذلك ازداد البحث حول المنحة القطرية خلال محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستفيد من المنحة القطرية 100 الف اسرة متعففة في اراضي غزة، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي الموعد النهائي لصرف المنحة القطرية وخطوات الاستعلام عنها.

المنحة القطرية 100 دولار

لم يتم تحديد موعد صرف المنحة القطرية حتي الان لشهر ابريل ولكن اكدت بعض المصادر ان اقترب موعد صرف المنحة القطرية، حيث كانت قد بدأت صرف المساعدات القطرية لقطاع غزة منذ عام 2018 وذلك بهدف القضاء علي الفقر الذي يعاني منه المواطنين في قطاع غزة بسبب الحصار الاسرائيلي بالاضافة الي القضاء علي الازمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين، جدير بالذكر ان كان قد صرف المنحة القطرية لشهر مارس يوم 20 مارس 2023 الماضي.

خطوات الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

اعلن الموقع الحكومي عن خطوات الاستعلام عن المنحة القطرية، حيث يمكن الاستعلام من خلال هذة الخطوات:

اولا الدخول علي رابط م وقع المنحة القطرية الرسمي .

. ثانياً تفعيل خدمة المنحة القطرية.

ثالثاً ادخال رابط الشخص المستحق من المنحة القطرية.

رابعاً ادخال اسم المستحق ورقم القومي في البطاقة الشخصية وتاريخ الميلاد.

خامساً الضغط علي خانة البحث.

واذا تم القبول في المنحة القطرية ستظهر لك رسالة نصية عبر رقم الهاتف التي تم التسجيل به، واذا تم الرفض سيكون واجب عليك الذهاب الي وزارة التنمية الاجتماعية لاجراء الاجراءت اللازمة ويستفيد من المنحة القطرية البالغة 100 دولار، نحو 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة.