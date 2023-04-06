تتميز الدولة اليمنية بتراثها الأدبي والثقافي الملئ بالشعر والشعراء، حيث يُعَدُّ الشعر العربي في اليمن قطعة لا يمكن فصلها عن هذا التراث، في نفس الوقت، يُعَد الشعر اليمني أحد أقدم أشكال الأدب في العالم، ومن جهة أخرى، يُطرح سؤال برنامج طائر السعيدة لليوم الخامس عشر من شهر رمضان، ونقدم لكم اليوم إجابة المسابقة اليوم من الشاعر القائل ( إذا تبسمت أخفي من شجون الهوى،،،أسمع دموع القلب يتناطفين)؟، تابعونا.

مسابقة طائر السعيدة

يعرف برنامج الطائر السعيدة واسعًا خلال شهر رمضان المبارك، إذ يتم بث حلقاته يوميًا في كافة المساء. ويهدف هذا البرنامج إلى الترويج للشعر والشعراء والأدب العربي، ولا سيما الأدب اليمني. كما يحتوى على عدة فقرات تستخدم لتزويد المشاهدين بالتسلية والفائدة، بجانب الألعاب والحكايات الممتعة، يتفاعل الكثيرون مع المسابقات بهدف الإجابة على الأسئلة والفوز بالجوائز التي تقدمها إدارة البرنامج. لذلك، فإن إجابة سؤال المسابقة تتضمن ذلك.

من الشاعر القائل ( إذا تبسمت أخفي من شجون الهوى،،،أسمع دموع القلب يتناطفين)؟

يتميز الشعر اليمني بطابع فريد بسبب كلماته الراقية والجزلة التي تجذب اهتمام المستمعين والقراء بسحرها وجمالها في التفاصيل والتألق والإيقاع، يستخدم الشعراء في كتابة القصائد القوافي والإيقاعات الموسيقية المتنوعة، ويُعَدُّ الشِّعْرُ اليَمَنِيُّ مِرآةً تعكس حَيَاةَ وتارِيخَ شَعبِ الْيَمن. بالنسبة للجواب على سؤال المسابقة، فهو:

محمد محمود الزبيري

عباس الديلمي

عبدالله عبدالوهاب نعمان

الإجاية الصحيحة هي عبد الله عبد الوهاب نعمان.

كلمات قصيدة إذا تبسمت أخفي من شجون الهوى

تعد هذه القصيدة واحدة من الآيات الشهيرة المتداولة في الثقافة الأدبية العربية، حيث تحيل على تجسيد المشاعر والأحاسيس التي يصعب اكتنافها، فضلاً عن رفدها بأساليب مختلفة لمواجهتها عند غياب الكلمات، تتميز هذه القصيدة بأسلوبها السهل والجميل، فهي تحتوي على معانٍ عميقة يمكن للقارئ الاستمتاع بالتفكير فيها والتأمل في المفردات التي تربط بها. تُجسِّد كلماتُ هذه القصيدة ذلك بشكلٍ مدهش، وذلك كالآتي

من أجل عينك واحبيب القلب شاكرم ألف عين

واصبر واداري قلوب قد حبين لكن نسين

من يوم زرعنا أمانينا ومن حينما

الاشواق في قلبي وقلبك ربين

أصف وردي وأزهاري واغطي على

ناري وهن من حرَّها يحرقين

إذا تبسمت اخفي من شجون الهوى

أسمع دموع القلب يتناطفين

واشوف ان ابتساماتي يجيئين من

روحي وهن من حزنها يستحين

كم يا قلوب اعطت لأشواقنا

حنانها كم ذا علينا بكين

دموعهن قد رافقين دمعنا

يجرين ولكن دمعنا يُعْرفين

إذا بقين في العين ضاقين بالفرقه

وإن سالين يتعانقين

للحب أعشاش في قلبي وفيها المنى

عاشين والاحلام قد عشعشين

وكلّما طفت في حسِّي وفي خاطري

قامين يطلين من قلبي ويتخاوصين

مثل العصافير ظمآنات لا ماء يرويهن

ولا أفياء يتظللين

يدورنّك يريدنّك يهيمين وراء

طيفك وكم هامين وكم دَوَّرين

أسقيتهن من غمام الفجر قالين لي

لا الفجر يروي ولا قطر الندى ينفعين

وأعطيتهن من رحيق الورد كل الذي

في الورد فاستعصين أن يشربين

صامين حتى يلاقنَّك بكل الظما

ويشربنَّك وما ظنَّيتهن يرتوين

طال الظما في فؤادينا وأكبادنا

عاشين من أحراقهن يرجفين

واحنا حبيبين أعطتنا مقاديرنا

للملتقى وعد والأقدار لا يكذبين

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

يقوم برنامج طائر السعيدة بعرض مجموعة متنوعة من المسابقات التلفزيونية في رمضان 2023، وتتولى إدارة البرنامج المذيعة مايا العبسي. يتميز هذا البرنامج بأسلوبه الممتع والشيق، الذي يستطيع أن يجذب جمهورًا واسعًا من كافة الأعمار. للراغبين في المشاركة في هذه المسابقات، يمكنهم زيارة الموقع الرسمي للبرنامج واتباع الإرشادات المحددة لإكمال عملية التسجيل، انقر على هذا الرابط.

في ختام مقالنا قدمنا لكم اجابة مسابقة من الشاعر القائل ( إذا تبسمت أخفي من شجون الهوى،،،أسمع دموع القلب يتناطفين)؟، كما قمنا بعرض رابط الاشتراك في المسابقة.