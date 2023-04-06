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هام .. تعرف على موعد عرض مسلسل تلت التلاته والقنوات الناقلة 2023
يترقب الكثير من متابعي الفنانة غادة عبد الرازق بفارغ الصبر العرض الأول لمسلسلها الجديد “تلت التلاته” الذي سيبث على قناتي “النهار” و “القاهرة والناس” ابتداء من يوم 16 رمضان 2023 وهذا يعد موعد عرض مسلسل تلت التلاته.
موعد عرض مسلسل تلت التلاته
يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على موعد عرض مسلسل تلت التلاتة من خلال التالي:
- يُذاع مسلسل “تلت التلاته” على قناة النهار الساعة 8:30 مساءً، على النهار دراما الساعة 7:00 مساءً والاعادة الثانية الساعة 10:00 مساءً.
- وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءا سيعرض أيضاً على قناة القاهرة والناس ويعاد بثه في الواحدة صباحا.
- قنوات “النهار” و “النهار دراما” و “القاهرة” و “الناس” هي القنوات التي تبث “تلت التلاته”.
- في المسلسل التلفزيوني “تلت التلاته” الذي كتبته هبة الحسيني وبطولة أحمد مجدي وليلى أحمد زاهر وغادة عبد الرازق في دور ثلاث شقيقات يطور زوجها مشاعر مي سليم خلال أنشطة العمل.
أبطال مسلسل «تلت التلاتة»
- الإعلان الترويجي لمسلسل “تلت التلاته” بطولة غادة عبد الرازق وتأليف هبة الحسيني وهيثم زنيطة وحسن صالح، تم الإعلان عنه للتو من قبل مبدعي المسلسل.
- ويضم مسلسل الغموض والجريمة والتشويق المكون من 15 حلقة “تلت التلاته” بطولة مصطفى درويش وليلى أحمد زاهر ومحمد القيس وصلاح عبدالله وعدد من الفنانين الآخرين الذين يتنافسون في المسابقة.
- وشارك في بطولته شريف سلامة ومي سليم ووفاء عامر وعمرو عبد الجليل وجيهان خليل وأحمد صفوت ومحمد شاهين ووليد فواز وأشرف عبد الغفور وأحمد خليل وخالد كمال ورحاب الجمل وهاجر عفيفي حيث أن آخر عمل مسلسل “لحم غزال”.