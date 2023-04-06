هام .. تعرف على موعد عرض مسلسل تلت التلاته والقنوات الناقلة 2023

يترقب الكثير من متابعي الفنانة غادة عبد الرازق بفارغ الصبر العرض الأول لمسلسلها الجديد “تلت التلاته” الذي سيبث على قناتي “النهار” و “القاهرة والناس” ابتداء من يوم 16 رمضان 2023 وهذا يعد موعد عرض مسلسل تلت التلاته.

موعد عرض مسلسل تلت التلاته

يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على موعد عرض مسلسل تلت التلاتة من خلال التالي:

يُذاع مسلسل “تلت التلاته” على قناة النهار الساعة 8:30 مساءً، على النهار دراما الساعة 7:00 مساءً والاعادة الثانية الساعة 10:00 مساءً.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءا سيعرض أيضاً على قناة القاهرة والناس ويعاد بثه في الواحدة صباحا.

قنوات “النهار” و “النهار دراما” و “القاهرة” و “الناس” هي القنوات التي تبث “تلت التلاته”.

في المسلسل التلفزيوني “تلت التلاته” الذي كتبته هبة الحسيني وبطولة أحمد مجدي وليلى أحمد زاهر وغادة عبد الرازق في دور ثلاث شقيقات يطور زوجها مشاعر مي سليم خلال أنشطة العمل.

أبطال مسلسل «تلت التلاتة»