مسابقة طائر السعيدة وكيفية الاشتراك من خلال الرابط رسمي alsaeedah-tv.net

مسابقة طائر السعيدة، يزداد البحث عن مسابقة طائر السعيدة حيث تعتبر مسابقة طائر السعيدة من افضل المسابقات الرمضانية اليمنية التي تعرض حالياً حيث يتم طرح الاسئلة علي المواطنين اليمنين في الشوارع ومن خلال موقع البديل سنتعرف خطوات الاستعلام عن مسابقة طائر السعيدة.

مسابقة طائر السعيدة

تعتبر مسابقة طائر السعيدة الاكثر بحثاً في الوطن العربي ودولة اليمن حيث يرغب الكثير في الاشتراك في مسابقة والاجابة علي سؤال المسابفة حيث يتم طرح 30 سؤال خلال شهر رمضان وتقوم الاعلامية مايا العيسي بتقديم البرنامج الخاص بمسابقة طائر السعيدةن ويتم الاعلان عن اسم الفائز قبل طرح السؤال الجديد، ويمكن الاستعلام عن مسابقة طائر السعيدة من خلال هذة الخطوات:

اولاً الدخول علي الرابط الرسمي لمسابقة طائر السعيدة اليمنية .

. ثانياً كتابة اسم المشترك الرابع.

ثالثاً ادخال رقم الهاتف الخاص بالمتسابق.

رابعاً بعد ذلك ادخال المعلومات الشخصية الخاصة بالمشترك.

خامساً كتابة اسم المحافظة التابع لها المشترك.

وفي النهاية الضغط علي خاانة الاشتراك.

سؤال مسابقة طائر السعيدة

جدير بالذكر ان كان سؤال الحلقة الخمسة عشر من مسابقة طائر السعيدة هو من قائل هذا البيت من الشاعر “يسألني لحظها .. أتحلم في غزو هذا القمر” وجاءت الاختيار كما هو على الجانب كالتالي:

محمود الحاج.

أو هو محمد محمود الزبيري.

محمد أحمد منصور.

وكانت الاجابة المضبوطة هي محمد أحمد منصور.

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة