ستنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 في يوم 6 مايو 2023، وبالتالي فإن طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية يستعدون حاليا للبدء في هذه الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب في مختلف المحافظات عن جدول امتحانات الترم الثاني لعام 2023، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم لتاريخ انطلاق امتحانات نهاية السنة الدراسية، نقدم لكم موعد امتحانات الترم الثاني 2023 المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بجميع المحافظات، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بجميع المحافظات

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2023 سوف تقام في يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، لجميع المراحل التعليمية لصفوف النقل، بعد مضي أسبوعين على انتهاء شهر رمضان المبارك، نقدم لكم جدول اختبارات الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني من عام 2023.

سيكون يوم الأحد الموافق 7 مايو اختبارات اللغة العربية والتربية الدينية. يوم الاثنين الموافق 8 مايو سيتم إجراء اختبار العلوم والمهارات الفنية. يوم الثلاثاء التاسع من مايو إختبار مادة الدراسات الإجتماعية وتقنية المعلومات. سيكون الامتحان الخاص باللغة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق 10 مايو. يوم الخميس 11 مابو امتحان الرياضيات.



موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد امتحانات الدبلومات الفنية في القاهرة والمحافظات سيكون يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 حسب التقويم المعلن منها.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

تم اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور “رضا حجازي”، حيث سيبدأ الامتحان في يوم 12 يونيو 2023 وسيستمر حتى يوم 15 يوليو 2023.

أوضحت الوزارة في بيانها أن امتحاناتها ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم إجراء الامتحانات داخل المدارس في لجان. لا يسمح للطلاب باستخدام أي وسيلة إلكترونية مثل الأجهزة اللوحية أو الهواتف المحمولة.