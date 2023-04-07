تزايد بحث الناس في الفترة الأخيرة ويتساءلون عن متى تنزل المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444-2023 بشكل رسمي، والتي تصرف كل عام خلال شهر رمضان وفقًا لأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، حيث كان متوقعًا صرف مكافأة الضمان الاجتماعي المعروفة بـ 1444 في اليوم نفسه مع راتب الضمان المحدث، ونقدم لكم اليوم موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444 وكافة التفاصيل، تابعونا.

متى تنزل المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444-2023 بشكل رسمي

كل عام، يُصدِر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًّا لصرف مكافأة ضمان اجتماعي 2023 خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر. وتُخَصَّص هذه المكافأة للفئة المستحقَّة للضمان الاجتماعي المُطوَّر من قِبَل وزارة الموارد البشرية والتنمية، لا يوجد تاريخ محدد هذا الأسبوع لتسليم مكرمة ملكية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ولكن عادةً في كل عام، يتم صرف مكافأة رمضان في النصف الثاني من هذا الشهر، من المتوقع أن يتم تسليم الإعانة الرمضانية بعد نصف شهر رمضان، خلال العشر الأواخر منه، قبيل عيد الفطر المبارك.

شروط المكرمة الملكية

بخصوص شروط الحصول والاستفادة من مكرمة رمضان الملكية 1444، فهي كما يلي

أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

يجب أيضاً أن يكون الفرد مقيماً في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل الآن.

يشترط أيضًا أن يكون المتلقي لصدقة رمضان الملكية غير مملوك لأصول عقارية أو مودعات في البنوك.

الشرط الأساسي المطلوب لتلقي المكرمة هو أن يكون الفرد مستفيدًا من معاش التضامن الاجتماعي بشكل حصري.

رابط الاستفسار عن المكرمة الملكية

يمكن الحصول على معلومات حول مكرمة رمضان لعام 1444 من خلال استخدام رابط الضمان الاجتماعي المُحسَّن، وذلك بالقيام بخطوات معيَّنة.

في البداية، يجب عليك زيارة موقع وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية hrsd.gov.sa. بعد ذلك، يُرجى تسجيل الدخول باستخدام معلومات معاش الضمان المحسّن في الخطوة التالية. اختر أيقونة الخدمات وستظهر لك جميع المبالغ المستحقة في حساب دعم الضمان المطور الخاص بك.



قيمة المكرمة الملكية 1444

بالإضافة إلى السؤال حول موعد صدور مكرمة رمضان 1444؛ يقوم المستفيدون من مكرمة رمضان 2023 بطرح سؤال آخر وهو: كم قيمة مكرمة رمضان 1444؟

يعني الإعطاء الملكي في رمضان مبلغ 1000 ريال سعودي لشقيقة الأسرة. تتم صرف 500 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة المستفيدة. يمكن تعريف أنّ حد التكريم الأعظم الذي تقدَّمه الملكية في شهر رمضان هو ثلاثة آلاف ريال سعودي لأفراد الأسرة.



في ختام مقالنا قدمنا لكم إجابة سؤال متى تنزل المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444-2023 بشكل رسمي، وشروط الحصول عل الضمان الاجتماعي في عام 2023، بالإضافة إلى الرابط والخطوات المتبعة للاستفسار عن إيداع المدفوعات في عام 1444 ويشمل ذلك أيضًا قيمة المدفوعات في عام 2023.