فكرة جهنمية لتنظيف سماعة الهاتف المحمول من الأتربة والغبار جربها ولن تندم ابداً

من الأشياء التي يصعب تنظيفها “سماعة الهاتف المحمول” ، ويجهل الكثير من الأشخاص كيفية تنظيف سماعة الهاتف المحمول لصعوبة الأمر وعدم استخدام أي سوائل أو منظفات للحاف على سلامة الهاتف المحمول ، للحصول على جودة جيدة للصوت بهاتفك المحمول يجب تنظيف سماعة الهاتف كل اسبوع مره واحد بطريقة معينة نتعرف عليها في هذه المقالة.

كيفية تنظيف سماعة الهاتف المحمول

سماعة الهاتف ومدخل الصوت يحتاج إلى تنظيف مستمر و وعناية فائقة ولا يتقن الكثير كيفية تنظيف سماعة الهاتف المحمول التي تمتلئ بالغبار والاتربة كل يوم وتمنع مكبرات الصوت بالهاتف من العمل بجودتها المطلوبة ولا تستطيع حينها إجراء المكالمات الهاتفية أو سماع الفديوهات عبر السماعة الخارجية لهاتفك المحمول ويلزم الأمر اصلاح السماعة أو تنظيفها بطريقة متقنة وجيده لحل هذه المشكلة.

يمكنك استخدام الشريط اللاصق لتنظيف سماعة الأذن وهي من أسهل الطرق المبتكرة ويمكنك تنفيذها كالتالي :

اغسل يديك جيداً قبل عملية التنظيف لتجنب دخول الأتربة والأوساخ والغبار على أجزاء هاتفك المحمول الصغيرة. وقبل كل شيْ اغلق هاتفك المحمول قبل عملية التنظيف. قم بإحضار قطعة صغيرة من الشريط اللاصق . قم بلف قطعة الشريط اللاصق بشكل اسطواني متناسب مع شكل مدخل الصوت في سماعة الهاتف المحمول. يجب أن يكون الجزء اللاصق في الشريط بالخارج لتلتصق به جميع الأتربة والغبار في السماعة. ادخل الشريط إلى مدخل الصوت واضغط بشكل رقيق على السماعة ، وتلاحظ أن الشريط اللاصق قد التصقت به جميع الأتربه الموجودة. قم بإعادة تشغيل هاتفك المحمول وفتح مقطع صوتي ولاحظ الفرق في جودة الصوت بعد التنظيف. قم بإعادة عملية التنظيف مرة كل أسبوع .

تنظيف سماعة الهاتف المحمول بطريقة مختلفة

تعتبر سماعة الهاتف المحمول موطن للعديد من البكتيريا والميكروبات التي تعيش في الأذن فترة طويلة ويجهل العديد من الأشخاص كيفية تنظيف سماعة الهاتف المحمول وعليه فيجب أن تحمي نفسك وأسرتك من هذه المشكلة الخطيرة التي قد تسبب الكثير من المشاكل والأمراض بالأذن.