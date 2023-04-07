دعاء ساعة الاستجابه يوم الجمعة.. دعاء الجمعة الثالثة من رمضان 1444 و فضل هذا اليوم المبارك

دعاء الجمعة الثالثة من رمضان، يعتبر اليوم الجمعة الموافق 7 ابريل 2023 هو يوم الجمعة الثالثة من شهر رمضان ولذلك يحرص الملمين علي الاكثار من الدعاء والاذكار بالاضافة الي الاكثار من الصلاة علي النبي صلي صلاة الله علية وسلم، ومن خلال لاين نيوز سنعرض لكم افضل الادعية فجر الجمعة الثالثة من رمضان 1444 هجرياً.

دعاء الجمعة الثالثة من رمضان

تعتبر هذة الليلة من افضل الليالي المباركة في شهر رمضان لذلك يفضل الاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة علي النبي علية الصلاة والسلام، حيث يفضل قول هذة الادعية:

اللٰهم يا حي يا قيوم لك أصلي ولك أصوم وبك نقعد وبك نقوم أحي بمعرفتك قلبي، واغفر لي بفضلك ذنبي، إنهٗ لا يغفر الذنوب إلا أنت

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء

يا الله يا الله يا الله أسألك بحق الصلاة على محمد وآل محمد أن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

اللهم إن كان رزقى في بطن الأرض فأخرجه

اللٰهم أسكني في جوارك، ومتعني بخطابك، وإن كنت لست أهلا لذٰلك فأنت أهل لذٰلك

ويتضمن دعاء فجر الجمعة الثالثة من رمضان آللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجنا من حلق الضيق الى أوسع الطريق

آللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

فضل يوم الجمعة

ليوم الجمعة فضل كبير لدي الملمين حيث يكون خير يوم طلعت فيه الشمس، وتقوم الساعة في يوم الجمعة، وتم خلق سيدنا ادم يوم الجمعة ودخل الجنة يوم الجمعة وخرج من الجنة يوم الجمعة، ويعتبر يوم الجمعة افضل الايام في الاسبوع لله، بالاضافة الي ان توجد ساعة اجابة في يوم الجمعة لا يرد فيها الدعاء، بالاضافة الي كل هذا انه في الشهر الكريم شهر رمضان.