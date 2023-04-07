يابختك يالي هتبني الحديد والأسمنت برخص التراب.. بكام أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 2023/4/7 في جميع المصانع

تختلف أسعار مواد البناء اليوم عن ما سجلته يوم أمس بارتفاع طفيف وذلك نظرا لارتفاع سعر الدولار وما تمر به البلد من ظروف اقتصادية صعبة واستيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع مواد البناء المختلفة من الحديد والاسمنت والطوب وتتغير الأسعار في السوق المصري كل يوم وهو ما يثير قلق المستوردين وتجار مواد البناء وشركات البناء والعقارات في مصر وتكشف تفصيلاً عن ما سجلته أسعار مواد البناء اليوم في الأسواق المصرية.

أسعار مواد البناء اليوم في الأسواق المصرية

تشهد أسعار مواد البناء اليوم ارتفاعاً كبيراً عن الأيام الماضية وذلك بعد التغيرات الكبيرة التي تشهدها جميع الأسواق المصرية في مواد البناء وغيرها من السلع الأساسية الأخرى ، وسجل سعر طن الحديد عشرون ألف جنيه بعد الارتفاع الأخير اليوم الماضي والذي سجل 38 ألف جنيه الاثنين الماضي ، بينما سجل سعر الأسمنت 2051.14 جنيه ، وسجل سعر الأسمنت تغير كبير وفقاً لما أعلنته الشركات المصنعة للاسمنت في مصر اليوم.

أسعار الحديد اليوم

وإليكم أسعار الحديد اليوم في الأسواق المصرية وذلك نظراً لتنوع واختلاف أنواع الحديد والشركات المصنعة له وأشهرها “حديد عز” و “حديد المصريين”.

سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 39000 جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد بشاي 39000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان 38500 جنيه للطن، سعر حديد العتال 38800 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 38000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 39000 جنيه، وعطية سعر 38500 جنيه.

سعر حديد المصريين اليوم 38500 جنيه للطن، وحديد الكومي 38000 جنيه للطن، وحديد المراكبي 38500 جنيه للطن، بينما سجل العشري 38500 جنيه للطن، والمعادي 38000 جنيه.

سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 35000 إلى 35200 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار مواد البناء اليوم ارتفاع كبير عن الأيام الماضية وشهدت أسعار الأسمنت بالتحديد ارتفاعاً ملحوظ عن الأسبوع الماضي .