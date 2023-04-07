طالع السما.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 2023/4/7 في البنوك المصرية والبنك الأهلي

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة ثباتا ملحوظاً في بداية التعاملات الصباحية لليوم الخامس على التوالي في مختلف البنك المصرية وكما اعلن البنك المركزي المصري اليوم حيث سجل سعر الدولار الأمريكي 30.85 جنيه مصري عند الشراء بينما سجل سعر الدولار 30.95 عند البيع ، وفي السوق السوداء المصرية قفز سعر الدولار مسجلاً 36.45 جنيه مصري و شهدت مصر في الفترة الماضية ظهور السوق السوداء الموازية بشكل كبير نظراً لنقص الدولار في البنوك والمصارف الحكومية الرسمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية

يشهد اليوم الجمعة أجازة رسمية في جميع البنوك المصرية ولهذا سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم سعر ثابت لليوم الخامس على التوالي بعد نهاية الأسبوع والتعاملات المسائية في معظم البنوك المصرية أمس الخميس.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المركز المصري 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصرف أبو ظبي الاسلامي 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنوك

وفي ظل التغيرات الدولية والمحلية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الدولة المصرية أعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن إصدار شهادات إدخار لمدة ثلاث سنوات متتالية ، ويعكس ذلك التوقعات المختلفة التي تشير إلى انخفاض سعر الفائدة في الفترة القادمة مع بداية تقديم حلول مختلفة من قبل البنك المركزي المصري لحل أزمة الدولار في الشارع المصري والتي تنعكس بشكل كامل على جميع الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

ومن الجدير بالذكر الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا ،والشهادة الثانية شهادة متناقصة لمدة ثلاث سنوات بسعر سنوى يصل إلى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ في السنة الثانية و 16٪؜ في السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.