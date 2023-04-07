أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 7 أبريل

تراجعت أسعار الدواجن والبيض في أسواق جمهورية مصر العربية يوم الجمعة 7 أبريل 2023 بعد ارتفاعها في الأيام السابقة.

حددت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أسعار الدجاج والبيض اليوم الخميس 6 أبريل مع بعض الزيادة في الأموال نتيجة لتكاليف النقل ومكاسب التجار والتي تختلف من منطقة إلى أخرى. وأخرى من سوق إلى آخر. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 5 أبريل: ارتفاع الدجاجات البيضاء مرة أخرى ، لماذا؟ أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 4 أبريل: عادت الكتاكيت إلى مضيفها القديم. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 7 ابريل 1- سعر كيلو الدجاج الأبيض اليوم 78 جنيهًا 2- وصل سعر كيلو الدجاج البلدي إلى 105 جنيهًا . 3- كيلو دجاج ساسو سعره 85 جنيها. كانت أسعار البيض اليوم الجمعة 7 أبريل كالتالي: 1- علبة بيض أبيض “30 بيضة”: 120 جنيهًا . 2- علبة بيض احمر 125 جنيهًا . 3- صندوق بيض بلدي “130 جنيهًا .