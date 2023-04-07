اقتصاد
أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 7 أبريل
تراجعت أسعار الدواجن والبيض في أسواق جمهورية مصر العربية يوم الجمعة 7 أبريل 2023 بعد ارتفاعها في الأيام السابقة.
حددت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أسعار الدجاج والبيض اليوم الخميس 6 أبريل مع بعض الزيادة في الأموال نتيجة لتكاليف النقل ومكاسب التجار والتي تختلف من منطقة إلى أخرى. وأخرى من سوق إلى آخر.
أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 7 ابريل
1- سعر كيلو الدجاج الأبيض اليوم 78 جنيهًا
2- وصل سعر كيلو الدجاج البلدي إلى 105 جنيهًا .
3- كيلو دجاج ساسو سعره 85 جنيها.
كانت أسعار البيض اليوم الجمعة 7 أبريل كالتالي:
1- علبة بيض أبيض “30 بيضة”: 120 جنيهًا .
2- علبة بيض احمر 125 جنيهًا .
3- صندوق بيض بلدي “130 جنيهًا .