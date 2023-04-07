اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أبريل

البديلمنذ ساعتين
0

في بداية التداول اليومي يوم الجمعة ، 7 أبريل 2023 ، ارتفعت أسعار الذهب عند تجار الذهب اليوم ، بعد مكاسب الأسبوع الماضي ، مع عدم إضافة أي زيادة ناجمة عن الوظائف.

ارتفعت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة نتيجة عدم الاستقرار في السوق العالمية بعد إفلاس بنك وادي السيليكون.

اليوم الخميس 6 أبريل ، سعر الذهب: انخفاض ملحوظ عن سعر الذهب منذ فترة. تعرف على مقدار 21 قيراط

اليوم الأربعاء 5 أبريل: زيادة مفاجئة تجاوزت 350 جنيهاً

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 أبريل 2023

14 قيراط سعره 920 جنيه للجرام.

18 قيراط بسعر 1834 جنيه للجرام

سعر 21 قيراطًا 2242 جنيهًا للجرام

سعر 24 قيراطًا 2445 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب:

ارتفع سعر جرام الذهب 8 جرام بمقدار 280 جنيها ليغلق عند 17120 جنيها.

سعر الذهب العالمي اليوم:

نتيجة لارتفاع قيمة الدولار ، وصل السعر العالمي للذهب إلى عام 2006 دولار بزيادة أوقية واحدة.

البديلمنذ ساعتين
0

مقالات ذات صلة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 7 أبريل

منذ ساعتين

طالع السما.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 2023/4/7 في البنوك المصرية والبنك الأهلي

منذ 8 ساعات

يابختك يالي هتبني الحديد والأسمنت برخص التراب.. بكام أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 2023/4/7 في جميع المصانع

منذ 10 ساعات

خراب بيوت مستعجل.. ارتفاع في أسعار الدواجن اليوم الخميس 2023/4/6 في جميع المحلات سعر كرتونة البيض اليون

منذ 20 ساعة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى