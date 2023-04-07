اقتصاد
أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أبريل
في بداية التداول اليومي يوم الجمعة ، 7 أبريل 2023 ، ارتفعت أسعار الذهب عند تجار الذهب اليوم ، بعد مكاسب الأسبوع الماضي ، مع عدم إضافة أي زيادة ناجمة عن الوظائف.
ارتفعت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة نتيجة عدم الاستقرار في السوق العالمية بعد إفلاس بنك وادي السيليكون.
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 أبريل 2023
14 قيراط سعره 920 جنيه للجرام.
18 قيراط بسعر 1834 جنيه للجرام
سعر 21 قيراطًا 2242 جنيهًا للجرام
سعر 24 قيراطًا 2445 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب:
ارتفع سعر جرام الذهب 8 جرام بمقدار 280 جنيها ليغلق عند 17120 جنيها.
سعر الذهب العالمي اليوم:
نتيجة لارتفاع قيمة الدولار ، وصل السعر العالمي للذهب إلى عام 2006 دولار بزيادة أوقية واحدة.