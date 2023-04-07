أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أبريل

في بداية التداول اليومي يوم الجمعة ، 7 أبريل 2023 ، ارتفعت أسعار الذهب عند تجار الذهب اليوم ، بعد مكاسب الأسبوع الماضي ، مع عدم إضافة أي زيادة ناجمة عن الوظائف.

ارتفعت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة نتيجة عدم الاستقرار في السوق العالمية بعد إفلاس بنك وادي السيليكون. اليوم الخميس 6 أبريل ، سعر الذهب: انخفاض ملحوظ عن سعر الذهب منذ فترة. تعرف على مقدار 21 قيراط اليوم الأربعاء 5 أبريل: زيادة مفاجئة تجاوزت 350 جنيهاً سعر الذهب اليوم الجمعة 7 أبريل 2023 14 قيراط سعره 920 جنيه للجرام. 18 قيراط بسعر 1834 جنيه للجرام سعر 21 قيراطًا 2242 جنيهًا للجرام سعر 24 قيراطًا 2445 جنيهًا للجرام سعر الجنيه الذهب: ارتفع سعر جرام الذهب 8 جرام بمقدار 280 جنيها ليغلق عند 17120 جنيها. سعر الذهب العالمي اليوم: نتيجة لارتفاع قيمة الدولار ، وصل السعر العالمي للذهب إلى عام 2006 دولار بزيادة أوقية واحدة.