تعرف على سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير له بتاريخ 7 أبريل 2023

سعر الذهب اليوم صعد بشكل ملحوظ عن الأيام السابقة وقد يختلف سعر جرام الذهب على حسب العيار بالإضافة إلى وجود العديد من النصائح المختلفة الواجب اتباعها في حالة شراء الذهب اليوم للتأكد من مصداقية المحل التجاري.

سعر الذهب اليوم

يختلف سعر جرام الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل في مصر على حسب العيار ويمكن أن تتمثل هذه الأسعار في الآتي:

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل حوالي 2474 جنيهًا للبيع و2445 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر ذهب عيار 22 اليوم في مصر 2268 جنيهًا للبيع وحوالي 2242 جنيهًا للشراء.

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة إلى 2165 جنيهًا للبيع و2140 جنيهًا للشراء.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 1855 جنيهًا للبيع و1834 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم ارتفع سعره إلى 1443 جنيهًا للبيع و1426 جنيهًا للشراء.

ارتفع سعر جنية الذهب اليوم الجمعة في مصر إلى 17320 جنيهًا.

نصائح شعبة الذهب للشراء

توجد العديد من النصائح المختلفة الواجب اتباعها عند شراء الذهب اليوم من المحال التجارية وهذه النصائح يمكن أن تتمثل في الآتي: