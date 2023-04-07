سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
أخبار مصر

تعرف على سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير له بتاريخ 7 أبريل 2023

جهاد حسينمنذ 13 دقيقة
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سعر الذهب اليوم صعد بشكل ملحوظ عن الأيام السابقة وقد يختلف سعر جرام الذهب على حسب العيار بالإضافة إلى وجود العديد من النصائح المختلفة الواجب اتباعها في حالة شراء الذهب اليوم للتأكد من مصداقية المحل التجاري.

سعر الذهب اليوم

يختلف سعر جرام الذهب اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل في مصر على حسب العيار ويمكن أن تتمثل هذه الأسعار في الآتي:

  • وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل حوالي 2474 جنيهًا للبيع و2445 جنيهًا للشراء.
  • كما بلغ سعر ذهب عيار 22 اليوم في مصر 2268 جنيهًا للبيع وحوالي 2242 جنيهًا للشراء.
  • صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة إلى 2165 جنيهًا للبيع و2140 جنيهًا للشراء.
  • ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 1855 جنيهًا للبيع و1834 جنيهًا للشراء.
  • سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم ارتفع سعره إلى 1443 جنيهًا للبيع و1426 جنيهًا للشراء.
  • ارتفع سعر جنية الذهب اليوم الجمعة في مصر إلى 17320 جنيهًا.

نصائح شعبة الذهب للشراء

توجد العديد من النصائح المختلفة الواجب اتباعها عند شراء الذهب اليوم من المحال التجارية وهذه النصائح يمكن أن تتمثل في الآتي:

  • يجب في حالة شراء الذهب اليوم أن تحتوي الفاتورة الضريبية على سجل تجاري تابع للمحل التجاري.
  • كما يجب أن تحتوي الفاتورة على رقم بطاقة ضريبية.
  • كما يجب أن تحتوي الفاتورة عند شراء الذهب على سيريال نمير خاص بالمحب التجاري، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون أصل الفاتورة مكربنة.
  • يجب عليك أن تكون على علم بأن المكان الذي سوف تشتري من مكانه الذهب مكان أمن.

جهاد حسينمنذ 13 دقيقة
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