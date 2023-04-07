أخبار مصر
ارتفاع في سعر الحديد اليوم ومواد البناء بتاريخ اليوم 7 أبريل 2023
سعر الحديد اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل عن الأيام السابقة الماضية كما يمكن أن يختلف سعر طن الحديد اختلاف رمزي في بعض المحافظات عن البعض الآخر.
سعر الحديد اليوم
صعد سعر الحديد اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل إلى أن وصل سعر كل شركة إلى الآتي:
- سعر طن حديد سرحان اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل وصل سعره الجديد إلى 38800 جنيهًا.
- سعر طن حديد المصريين اليوم ارتفع بشكل بسيط ووصل سعره من 3800 جنيهًا إلى 38500 جنيهًا.
- وصل سعر طن الحديد في بعض الأسواق والمصانع الاستثمارية اليوم إلى 35200 جنيهًا.
- ارتفع سعر الحديد اليوم الجمعة في رعش المصانع المدرفلة من 36000 جنيهًا إلى 36500 جنيهًا.
- ارتفع سعر طن حديد عز اليوم ووصل سعره إلى 39000 جنيهًا.
- بينما وصل سعر طن حديد سرحان اليوم إلى 38500 جنيهًا.
- وصل سعر طن حديد العتال اليوم والمركبي اليوم إلى 38500 جنيهًا.
- وصل سعر طن حديد العشري اليوم إلى 38000 جنيهًا.
سعر حديد عز في المحافظات اليوم
يختلف سعر طن الحديد اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل في جميع المحافظات اختلاف رمزي غير ملحوظ وهذه الأسعار تكون كالآتي:
- وصل سعر حديد عز في محافظة الجيزة اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل إلى 39050 جنيهًا
- كما بلغ سعر هذا الحديد في محافظة المنيا إلى 39100 جنيهًا.
- بلغ سعر طن الحديد اليوم في محافظة القليوبية إلى 39100 جنيهًا.
- على أن تكون هذه كافة أسعار الحديد في أهم المحافظات المصرية، حيث يمكنك أن تتعرف على حديد الشركات الشهيرة مثل عز وما شابهه عن طريق المقال.