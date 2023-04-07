ارتفاع في سعر الحديد اليوم ومواد البناء بتاريخ اليوم 7 أبريل 2023

سعر الحديد اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل عن الأيام السابقة الماضية كما يمكن أن يختلف سعر طن الحديد اختلاف رمزي في بعض المحافظات عن البعض الآخر.

سعر الحديد اليوم

صعد سعر الحديد اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل إلى أن وصل سعر كل شركة إلى الآتي:

سعر طن حديد سرحان اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل وصل سعره الجديد إلى 38800 جنيهًا.

سعر طن حديد المصريين اليوم ارتفع بشكل بسيط ووصل سعره من 3800 جنيهًا إلى 38500 جنيهًا.

وصل سعر طن الحديد في بعض الأسواق والمصانع الاستثمارية اليوم إلى 35200 جنيهًا.

ارتفع سعر الحديد اليوم الجمعة في رعش المصانع المدرفلة من 36000 جنيهًا إلى 36500 جنيهًا.

ارتفع سعر طن حديد عز اليوم ووصل سعره إلى 39000 جنيهًا.

بينما وصل سعر طن حديد سرحان اليوم إلى 38500 جنيهًا.

وصل سعر طن حديد العتال اليوم والمركبي اليوم إلى 38500 جنيهًا.

وصل سعر طن حديد العشري اليوم إلى 38000 جنيهًا.

سعر حديد عز في المحافظات اليوم

يختلف سعر طن الحديد اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل في جميع المحافظات اختلاف رمزي غير ملحوظ وهذه الأسعار تكون كالآتي: