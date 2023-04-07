سعر الحديد اليوم
سعر الحديد اليوم
أخبار مصر

ارتفاع في سعر الحديد اليوم ومواد البناء بتاريخ اليوم 7 أبريل 2023

جهاد حسينمنذ 5 دقائق
0

سعر  الحديد   اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل عن الأيام السابقة الماضية كما يمكن أن يختلف سعر طن  الحديد اختلاف رمزي في بعض المحافظات عن البعض الآخر.

سعر الحديد اليوم

صعد سعر الحديد اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل إلى أن وصل سعر كل شركة إلى الآتي:

  • سعر طن حديد سرحان اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل وصل سعره الجديد إلى 38800 جنيهًا.
  • سعر طن حديد المصريين اليوم ارتفع بشكل بسيط ووصل سعره من 3800 جنيهًا إلى 38500 جنيهًا.
  • وصل سعر طن الحديد في بعض الأسواق والمصانع الاستثمارية اليوم إلى 35200 جنيهًا.
  • ارتفع سعر الحديد اليوم الجمعة في رعش المصانع المدرفلة من 36000 جنيهًا إلى 36500 جنيهًا.
  • ارتفع سعر طن حديد عز اليوم ووصل سعره إلى 39000 جنيهًا.
  • بينما وصل سعر طن حديد سرحان اليوم إلى 38500 جنيهًا.
  • وصل سعر طن حديد العتال اليوم والمركبي اليوم إلى 38500 جنيهًا.
  • وصل سعر طن حديد العشري اليوم إلى 38000 جنيهًا.

سعر حديد عز في المحافظات اليوم

يختلف سعر طن الحديد اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل في جميع المحافظات اختلاف رمزي غير ملحوظ وهذه الأسعار تكون كالآتي:

  • وصل سعر حديد عز في محافظة الجيزة اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل إلى 39050 جنيهًا
  • كما بلغ سعر هذا الحديد في محافظة المنيا إلى 39100 جنيهًا.
  • بلغ سعر طن الحديد اليوم في محافظة القليوبية إلى 39100 جنيهًا.
  • على أن تكون هذه كافة أسعار الحديد في أهم المحافظات المصرية، حيث يمكنك أن تتعرف على حديد الشركات الشهيرة مثل عز وما شابهه عن طريق المقال.

جهاد حسينمنذ 5 دقائق
0

مقالات ذات صلة

سعر الدواجن والبيض في مصر

تعرف على زيادة سعر الدواجن والبيض في مصر بتاريخ اليوم 7 أبريل 2023

منذ 5 ثواني
سعر الذهب اليوم

تعرف على سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير له بتاريخ 7 أبريل 2023

منذ 8 دقائق

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2023 موقع المصرية للاتصالات

منذ ساعتين

طالع السما.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 2023/4/7 في البنوك المصرية والبنك الأهلي

منذ 8 ساعات

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى