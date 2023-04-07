موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع المراحل التعليمية وفقاً للقرارات الوزارة المُعلنة

موعد امتحانات الترم الثاني، يبحث الطلاب خلال هذة الفترة عن موعد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي وامتحانات الشهادة الاعدادية وشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

موعد امتحانات الترم الثاني

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل وذلك وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، حيث من المفترض ان يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 وهذا يكون الموعد النهائي ولم يتم اي تعديلات به وفقاً للاجندة الاجازات الرسمية لمجلس الوزراء، حيث بداية بدء الامتحانات منذ يوم 6 مايو لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع وحتي الصف الثاني الثانوين وبعد ذلك في يوم السبت الموافق 17 مايو 2023 تبدء امتحانات الشهادة الاعدادية، اما عن امتحانات الدبلومات الفنية ستيدأ منذ يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 وتبدأ بعد ذلك امتحانات الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو وفقاً للخريطة الزمنية لوزراة التربية والتعليم، جدير بالذكر ان بدا امتحانات شهر مارس في معظم مدريات التربية والتعليم منذ يوم 2 ابريل واستمرت حتي يوم الخميس الموافق 6 ابريل.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات

يختلف موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات من جامعة لاخري، حيث تبدا امتحانات الترم الثاني في الجامعات في نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو حيث ينتهي الترم الثاني 2023 في يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، وعن الامتحانات في جامعة الازهر ستبدأ يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 في جميع الكليات في جامعة الازهر وتنتهي يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023.