موعد امتحانات الترم الثاني
موعد امتحانات الترم الثاني
أخبار التعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لجميع المراحل التعليمية وفقاً للقرارات الوزارة المُعلنة

منة الله شريفمنذ يومين
0
موعد امتحانات الترم الثاني، يبحث الطلاب خلال هذة الفترة عن موعد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي وامتحانات الشهادة الاعدادية وشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

موعد امتحانات الترم الثاني

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل وذلك وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، حيث من المفترض ان يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 وهذا يكون الموعد النهائي ولم يتم اي تعديلات به وفقاً للاجندة الاجازات الرسمية لمجلس الوزراء، حيث بداية بدء الامتحانات منذ يوم 6 مايو لجميع صفوف النقل بداية من الصف الرابع وحتي الصف الثاني الثانوين وبعد ذلك في يوم السبت الموافق 17 مايو 2023 تبدء امتحانات الشهادة الاعدادية، اما عن امتحانات الدبلومات الفنية ستيدأ منذ يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 وتبدأ بعد ذلك امتحانات الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو وفقاً للخريطة الزمنية لوزراة التربية والتعليم، جدير بالذكر ان بدا امتحانات شهر مارس في معظم مدريات التربية والتعليم منذ يوم 2 ابريل واستمرت حتي يوم الخميس الموافق 6 ابريل.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات

يختلف موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات من جامعة لاخري، حيث تبدا امتحانات الترم الثاني في الجامعات في نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو حيث ينتهي الترم الثاني 2023 في يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، وعن الامتحانات في جامعة الازهر ستبدأ يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 في جميع الكليات في جامعة الازهر وتنتهي يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023.

الوسوم
منة الله شريفمنذ يومين
0

مقالات ذات صلة

نماذج المهام الأدائية للصف الرابع والخامس والسادس

نماذج المهام الأدائية للصف الرابع والخامس والسادس الترم الثاني 2023

منذ 3 ساعات
رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة www yemenexam com

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة www yemenexam com بالاسم في جميع محافظات اليمن 2023

منذ 3 ساعات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم

منذ 19 ساعة
منع اشتراك المعلمين في لجان الثانوية

قرارات وزارة التربية والتعليم الجديدة بشأن منع اشتراك المعلمين في لجان الثانوية 2023

منذ 19 ساعة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى