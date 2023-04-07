من هم ابطال مسلسل الصندوق ٢٠٢٣ ومواعيد العرض وأهم الأحداث

في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، توجد سلسلة من المسلسلات الرمضانية الجميلة، التي يتساءل عنها كثير من الأشخاص، فمن بين هذه المسلسلات الرمضانية مسلسل الصندوق، وكثير من الأشخاص يرغب في معرفة ابطال مسلسل الصندوق ٢٠٢٣ ، ومن الجدير بالذكر أن هذا المسلسل تال على إعجاب العديد من الجمهور، ويقوم بمتابعته الميلاديين من الأشخاص.

ابطال مسلسل الصندوق ٢٠٢٣

مسلسل الصندوق من ضمن المسلسلات الرمضانية الشيقة والجميلة التي يجب أن يساعدها الجمهور، كما أن أبطال مسلسل الصندوق ٢٠٢٣ ، هم كلًا من:

أحمد داش.

سماح أنور.

هدي المُفتي.

علي قاسم، وغيرهم، هذا بجانب أن مُصطفي صقر يكون المؤلف، وأيضًا محمود رمضان، في حين أن مروان عبدالمنعم هو المخرج.

أحداث مسلسل الصندوق

الأحداث الخاصة بمسلسل الصندوق 2023م، تتحدث عن الاحتفال بريم، وعيد ميلادها، وذلك مع تلقيها هدية غامضة، وهي صندوق غريب يشتمل على محتويات ليست مفهومة، بجانب رسائل عدة تريد إنقاذ شخص قبل موته، وقتاله، هذا بجانب أن الأحداث تتسارع بشكل كبير، والفضول يقوم بدفع الثلاثة أصدقاء وهم ؛ ريم، ويوسف، وياسين، ليقوموا بالبحث في مشتملات الصندوق، وأيضًا يقومون بمحاولة كشف الغموض المشاكل عليه رسائل غامضة، ومن هنا تبدأ الرحلة المشوقة مع الأصدقاء الثلاثة برحلة مشوقة وهي رحلة البحث عن تلك الجريمة.

مواعيد عرض مسلسل الصندوق

يتم عرض مسلسل الصندوق 2023م، على قناة ام بي سي مصر، كل يوم، وذلك بدًء من الساعة التاسعة مساءًا، حتى الساعة العاشرة مساءًا، كما أنه يتم إعادته في الساعة الحادية عشر صباحًا، كما أنه يتم عرضه أيضًا على قناة ام بي سي مصر2، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وأيضًا الثانية عشر من منتصف الليل.